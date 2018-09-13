藍委嗆 促轉會最好自我了斷

2018年09月13日 01:53 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨黨團總召江啟臣（中）、書記長曾銘宗（右）、首席副書記長吳志揚（左）12日召開記者會，痛批張天欽作為不輸白色恐怖時代，將提案全數刪除促轉會預算。（郭吉銓攝）

行政院促轉會副主委張天欽擬利用促轉會權責，「修理」國民黨新北市參選人侯友宜。國民黨立院黨團總召江啟臣，昨痛批促轉會不輸白色恐怖，國民黨宣戰，提案把促轉會預算全數刪除。黨團書記長曾銘宗也要求行政院長賴清德，處理掉所有「張天欽們」。

要賴清德處理張天欽們

依據《鏡週刊》披露內容指出，張天欽在內部會議裡點名侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，並說「這個如果沒有操作，很可惜！」江啟臣要求促轉會公布整個會議過程，還原討論過程，否則這樣的行為，對於即將開會的國會朝野之間會有毀滅性的傷害。

行政院長賴清德昨雖表示，「無法接受張天欽的作為，並願代表行政院向社會公開道歉。」曾銘宗怒回「不稀罕！」應該要處理掉所有「張天欽們」，給社會一個交代。曾銘宗質疑，這已經是明顯的公然介入選舉了，檢調應主動介入調查是否有違反《選罷法》，意圖使人不當選。

民主大倒退國際大醜聞

江啟臣也指出，根據《促轉條例》，促轉會還被賦予形同刑事訴訟的調查權、搜索扣押權，如果促轉會鎖定侯友宜，是不是可以要求他來說明，不配合還可以整他，「這會輸給白色恐怖嗎？會輸給威權時代嗎？」

首席副書記長吳志揚表示，此案是國際性民主大醜聞，呼籲世界各國的民主組織來看看，這是不是台灣民主的大倒退？現在國內最大威權組織就是促轉會，「周處除三害，請促轉會先自我了斷。」

籲8綠委開記者會自清

對於會議中提到的「8名當側翼的綠委」，吳志揚也點名就是民進黨司法法制委員會8名綠委，包括柯建銘、段宜康、尤美女、許智傑、鍾孔炤、周春米、李俊俋、蔡其昌，他歡迎這8名綠委開記者會自清，他也會關切這些人的言論。

曾銘宗也批評張天欽囂張跋扈，是不顧政治倫理無恥的小人，蔡總統對此事知不知情，還是她交代的輔選任務？是否假轉型正義之名，行輔選之實，蔡總統跟賴清德都應說明清楚。吳志揚也要求「張天欽們」全部下台，「歸建」民進黨競選總部。

(中國時報)