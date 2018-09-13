新聞透視－當朝新貴 張天欽陷小英於不義

2018年09月13日 01:53 中國時報 朱真楷 、 曾薏蘋

小英2008年接民進黨主席後，因擔任黨部廉政會主委，任何黨內面臨的法律戰，幾乎都可見張天欽身影，不少案件兩肋插刀「無料」不收費，終獲蔡倚賴，晉升當朝新貴。

嘉義縣出生的張天欽，1991年在嘉義縣以無黨籍律師，參選二屆國代落選；1995年為民進黨披戰袍，到金門縣參選立委，只拿到578票。

張天欽在黨內首場戰役，就是2008年小英剛接主席時，面對外界質疑她要如何處理扁的貪腐行為時，儘管當時黨內有不少人對扁清白抱持期待，但廉政會主委張天欽甘冒大不諱，硬是裁定扁行為背離清廉價值，只要法院一審判決有罪，黨中央就應除名。

這不僅比廉政會原訂「一審有罪停權、二審有罪除名」更嚴格，更宣告扁未來5年不得再申請入黨。此舉讓扁很不諒解，公開嗆張「民進黨怕我回去」。

爾後，張天欽在蔡英文主席任內處理的法律訴訟，小從黨部人員與國民黨互告，大到像2010年五都選舉，蔡因質疑選前連勝文槍擊案對選舉勝負產生影響，因而對北市長郝龍斌、新北市長朱立倫、台中市長胡志強提當選無效之訴，蔡委託的律師就是張天欽。

面對民進黨大小訴訟，張天欽往往選擇不收費，兩肋插刀義務處理，更深獲蔡認可。所以，過去張天欽在民進黨雖不隸屬特定派系，但他確實挾專業、夠綠兩特點，站上廉政會制高點，取得與蔡密切互動的機會。

另方面，張天欽與蔡都出身台大法律，兩人是學長、學妹，張妻是新監委楊芳婉，是蔡的同學。這對夫妻是蔡政府團隊三大夫妻檔中的一對。

張天欽一路從陸委會、海基會，跳到被視為小英施政重點的促轉會，雖然他說推薦人是總統府副祕書長劉建忻，但他只把話說一半，小英絕對是張天欽晉升當朝新貴的關鍵人。

(中國時報)