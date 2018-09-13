誰是促轉會側翼 沒綠委承認

2018年09月13日 01:53 中國時報 楊孟立 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

促轉會副主委張天欽在內部會議上說，民進黨在司法委員會8名立委都可做促轉會的「側翼」。對此，受訪的綠委口徑一致指出，張天欽發言很不恰當，立委更不可能成為他的側翼。

綠委周春米表示，她不能認同張天欽的說法，促轉會5月31日才成立，尚未送出法案，直到這會期才處理預算，她這段期間並沒有與張天欽有接觸，希望國民黨立委不要以訛傳訛，含沙射影。周春米說，雖會擔憂促轉會運作受到這次事件影響，但認為促轉會應該爭氣一點，主動向大眾釋疑。

綠委許智傑指出，很多國家都有《除垢法》，我們是比照大部分的國家去研究立法，但《除垢法》是制度面，不應該針對特定人選或是為了要達成某項政治目的，這樣並不恰當，甚至有時不能百分之百釐清的案件，最好也不要窮追不捨。

綠委鍾孔炤直言，立法委員怎可能當誰的側翼？尤其司法法制委員會立委，每個人都很有自己的個性，哪這麼容易就可被使喚，「到了審查預算時，該刪的預算還是會刪。」鍾孔炤無奈地說，張天欽處理轉型正義的方法錯了，轉型正義不該是針對某一個人，不要拿來當尚方寶劍，沒有人這樣搞的。更荒謬的是，以前我們罵特偵組東廠，張天欽現在竟然還以東廠自居。

綠委李俊俋更是痛批張天欽的發言很不適當，甚至是有點離譜，他完全不瞭解立法院的運作，立法院職責就是要監督行政機關，「更何況，以我的個性，有誰可把我當側翼？」李俊俋坦言，沒人叫張天欽做這件事，但以後果論來說，這影響到的是促轉會的公信力。

(中國時報)