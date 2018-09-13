侯批小英 對不起追求民主前輩

2018年09月13日 01:53 中國時報 葉德正 ／新北報導 許哲瑗、／新北報導

行政院促轉會副主委張天欽被爆自詡政府東廠，更盯上國民黨新北市長參選人侯友宜企圖操作選舉，昨即刻辭職止血。侯友宜昨受訪表示，民進黨在他參選前視他為英雄，如今促轉會淪選戰打手，民進黨早已不是當年充滿抱負和願景的政黨，「蔡英文妳對得起台灣民眾嗎？」「妳對得起當年民進黨懷抱理想的前輩嗎？」

侯友宜昨日上午到樹林保安市場掃街拜票，沿途許多店家老闆排隊要求侯在店家招牌簽名，還有行動不便的婆婆擠進人群，搶著和侯握手拍照，現場民眾凍蒜聲不斷。

針對張天欽自比東廠，點名侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」、「這個如果沒有操作很可惜」，侯友宜說，蔡總統成立促轉會，設了一個東廠做為選舉政治清算工具，對不起所有追求民主的前輩們，張請辭只是斷臂求生，蔡英文應站出來說清楚，設東廠是不是妳的意思？

侯友宜感嘆說，在他還沒參選前，民進黨視他為英雄，一直希望他能替民進黨出來參選，如今卻不斷利用黨國資源，汙衊他的家人、家庭和人格，選舉應該以正面態度競選，而非互相汙衊，他做任何事情都問心無愧、坦蕩蕩，對任何選舉的奧步，「相信民眾眼睛是雪亮的。」

侯友宜說，這輩子做事38年，很多同仁都跟他並肩作戰，他無怨無悔奉獻給所愛的國家，這態度是永遠不會變的。

前總統陳水扁日前說侯友宜是他一手提拔，國民黨要輸掉新北不簡單，對此侯友宜表示，謝謝當年一起共事的長官及每個人的支持、鼓勵，侯友宜會認真做自己，好好打這場選戰。

(中國時報)