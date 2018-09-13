促轉會暗操選情 副主委張天欽請辭

促進轉型正義委員會副主委張天欽。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
促轉會研究員蕭吉男。（本報資料照片）
促轉會主祕許君如。（摘自陸委會官網）
促進轉型正義委員會大樓外觀。
張天欽等人打侯金句
張天欽、蕭吉男、張世岳個人資料

《鏡週刊》昨爆料，促轉會副主委張天欽8月24日在內部會議上，討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語。張天欽昨宣布請辭，蔡英文總統昨表示，這確實是不能被認同的事情，國家機關有國家機關責任，國民信賴是事情成敗關鍵，發生這事不妥適，相信促轉會會適當處理。

升格東廠 操作侯友宜事件

行政院對張天欽的發言亦感到遺憾，行政院發言人Kolas Yotaka說，促轉會應保持中立與獨立，請辭若屬實，尊重他及促轉會決定。 據週刊對外公布的錄音檔，當天出席人員除張天欽外，包含主祕許君如、研究員蕭吉男、曾建元、副研究員張世岳、吳佩蓉。就侯友宜在鄭南榕事件的角色，張天欽在會上說，「這個如果沒有操作很可惜」。

張天欽與張世岳討論如何讓特定媒體獲得訊息，張天欽指派張世岳研究其他國家是否有類似侯友宜在鄭南榕事件的角色，張天欽說，「如果侯友宜在這些國家會怎樣？」

曾建元隨後提醒，在制度尚未認定完成前，做個案認定不妥，但張天欽強調，並非談個案，但至少「子彈」（國際個案）準備好，「間接影射殺傷力最強」。張還說，侯「是轉型正義最惡劣的例子」。

喊冤聲明 爆料內容被擷取

張天欽為操作侯友宜事件，還打算找綠委「每一人餵一個」故事；蕭吉男附和，「投侯友宜一票就等於投汙垢一票」。張還說，促轉會本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠。

事件爆發後，張天欽宣布請辭，並發布聲明強調錄音爆料內容被片面擷取，遭扭曲為充當「選戰打手」，他感到不解、遺憾。

蕭吉男向本報表示，以黃煌雄說法為主。曾建元表示，談話中有談及此議題選舉期間如何引起關注，對於機構或司法人員在面臨法律時的判斷依據是什麼。

對於吳佩蓉爆料，曾建元表示，也許吳較年輕，對會議內容感到緊張，以為可能形成決策，但她是用心良善，基於轉型正義目標盼小心維護。會引發誤解可能與張天欽為人處世風格有關，但不能否認張對促轉會的貢獻。

不具名促轉會人員表示，在場的人不知會被側錄，也沒有多想，這是單位內討論、聊天，演變成如此，大家也始料未及。

(中國時報)

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