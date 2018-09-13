推促轉用人不當 無異請鬼開藥單

2018年09月13日 01:53 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

促轉會副主委張天欽被踢爆利用職權介入新北市選情，關鍵「深喉嚨」是該會副研究員吳佩蓉！吳在臉書上承認，是她向《鏡週刊》提供會議錄音檔，她並痛批，若用張天欽這種不正義之人，及不正義的手段去推展所謂促進轉型正義，無異於「請鬼開藥單」。

在張天欽於8月24日主持的幕僚會議裡，吳佩蓉亦在其中，但根據錄音檔，她在會中甚少發言。吳佩蓉昨在其臉書上發文指出，張天欽這幾個月習慣對外放話炒作新聞，早已見怪不怪。

吳佩蓉說，張天欽打算拿侯友宜作為力推《除垢法》的例證，某種程度是站得住腳，但掌握行政資源和話語權的高官，意圖操作此議題，以不正義的手段去對付類似侯這樣角色的人，真的深化鞏固民主的必要方式嗎？

吳佩蓉還批，張天欽的做法向來妄為，他下令同仁研讀文獻或資料，在沒有任何周延準備下便對外發布，後來還將出國考察的目的與《除垢法》綁在一起，遂行其個人意志。

吳佩蓉並說，張身為副主委，卻不知以身作則，家財萬貫，且在台北市擁有房舍，卻逕自申請官舍居住，舉凡傢俱家電，幾乎全以促轉會業務費支付，甚至指使同仁在上班時間到官舍為其打點一切，公私不分，把公務員當作專屬他個人的員工。

吳佩蓉強調，於公於私，「這樣的人並不適合擔任如此重要的職務」，若用了不正義的人，以及不正義的手段，去推展所謂促進轉型正義的工作，無異於請鬼開藥單。吳佩蓉說，24日當晚，她邊吃晚餐邊聽錄音，重新聽到談話內容，她承認當時「氣到發抖」；若坐在高位上的人，卻以這種方式去對待政敵，這是她想要的民主嗎？

吳佩蓉指出，以張天欽的威勢，加上其宣稱黨政關係良好的背景，會內很難有人可以擋下，阻止張繼續妄為。因此，她將錄音轉為文字檔，希望朋友能夠幫忙，將張力推《除垢法》的議題傳遞出去，讓外界能夠了解，擋下張的意圖。

(中國時報)