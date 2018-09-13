黃煌雄撇清「錄音內容 非促轉會立場」

2018年09月13日 01:53 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

週刊爆料直指促轉會淪為選舉打手，主委黃煌雄昨偕同葉虹靈、楊翠、彭仁郁等3位專任委員鞠躬道歉。黃強調，促轉會絕對不可以、不可能，也從未將轉型正義工作與選舉掛勾，更不會成為選戰工具，但他也撇清錄音內容非促轉會立場。

對挺身而出的爆料者竟是促轉會副研究員吳佩蓉，該如何處理她的爆料行為後續處理，黃煌雄表示，爆料者昨沒有上班，也許內部進行了解調查後，再做處理。

黃煌雄表示，他對監督不周，代表促轉會鄭重向社會大眾道歉。他強調，促轉會作為獨立機關，絕對不可以、不可能，也從未將轉型正義工作與選舉掛勾，更不會成為選戰工具，甚至針對任何特定個人進行議題操作。

據鏡週刊報導，黃煌雄與張天欽對轉型正義該怎麼做，意見不合。黃煌雄希望轉型正義應採取南非式，以和解為目的，而非報復清算，但《促轉條例》中又有追究原凶等刑責，他也甚覺困惑。

張天欽曾在內部會議對黃要決定促轉會定位表達不爽，「我不接受這套，該怎麼做就怎麼做，人死了當然沒辦法，人沒死的要想辦法，不然叫什麼轉型正義。」

黃煌雄昨在記者會強調，媒體揭露的談話，並非該會正式會議，無法代表促轉會。

對於促轉會內部出現鬥爭，黃煌雄強調，不要把單一事件過度擴大，促轉會內很多都是年輕人，都很有銳氣，但也有緊迫感，希望各界給年輕工作者空間。

爆料者在臉書上也提及張天欽濫用官舍的疑慮，甚至利用同事打點官舍內部傢俱，黃煌雄表示，若行政院部會首長、副首長有官舍需求，規定上合法應尊重，但對於官舍內部問題，他不清楚，後續會調查。

(中國時報)