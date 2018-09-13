新聞透視》不處理張天欽們 促轉會注定成東廠

國民黨黨團總召江啟臣（中）、書記長曾銘宗（右）、首席副書記長吳志揚（左）12日召開記者會，痛批張天欽作為不輸白色恐怖時代，將提案全數刪除促轉會預算。（郭吉銓攝）

友善列印
中國時報

促轉會副主委張天欽遭爆料後請辭，但是在促轉會內部會議，與張天欽一唱一搭的，還包括研究員蕭吉男、副研究員張世岳等人。根據《鏡週刊》報導，蕭、張兩人把促轉工作當成操作負面選舉文宣來做，在張天欽請辭後，還有多少「張天欽們」該走路？像這樣威信盡失的獨立機關已無存在的價值，應該即刻解散，以謝國人。

時間倒退到今年的5月，促轉會的人事同意權在民進黨立委的全體護航下順利過關，辦公室在當月底風光揭牌；蔡英文總統、府秘書長陳菊與行政院長賴清德連袂出席揭牌典禮，蔡盛讚促轉會有很多年輕人帶著理想加入工作，並表示第一個任務就是提出威權統治的真相調查報告，並且「不會關起門來寫」。

外界怎料到，原來促轉會關起門就變成選舉公關公司，還直接鎖定目標要重創新北市國民黨候選人，赤裸裸的謀略竟包裝著「正義糖衣」，想在選舉最後這70天影響選情。張天欽想用《除垢法》對付侯友宜，豈知他已在蔡政府留下一個大大的污漬，就算請辭也難以在第一時間漂白擦掉。

依《促轉條例》，促轉會的任務是清除威權象徵、開放政治檔案，在政治目的為大下，招募成員時，幾無專業門檻，成立之初有很多綠營幕僚「汲汲營營」想進入，甚至找有力人士說情。

可笑的是，高舉公平正義大旗的獨立機關，內部竟然以東廠自詡，無疑是揣摩上意、自甘淪為打手，讓組織聲譽掃地。

促轉會或其他部會還有多少「張天欽們」，外界並不知道，但奉勸內閣團隊整肅清理，否則待立法院總質詢開始，莫怪各部會首長遭到「好神拖」伺候！

(中國時報)

黃煌雄撇清「錄音內容 非促轉會… 傅崐萁痛批 蔡政府司法迫害

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。