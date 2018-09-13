新聞透視》不處理張天欽們 促轉會注定成東廠

2018年09月13日 01:53 中國時報 郭建伸

促轉會副主委張天欽遭爆料後請辭，但是在促轉會內部會議，與張天欽一唱一搭的，還包括研究員蕭吉男、副研究員張世岳等人。根據《鏡週刊》報導，蕭、張兩人把促轉工作當成操作負面選舉文宣來做，在張天欽請辭後，還有多少「張天欽們」該走路？像這樣威信盡失的獨立機關已無存在的價值，應該即刻解散，以謝國人。

時間倒退到今年的5月，促轉會的人事同意權在民進黨立委的全體護航下順利過關，辦公室在當月底風光揭牌；蔡英文總統、府秘書長陳菊與行政院長賴清德連袂出席揭牌典禮，蔡盛讚促轉會有很多年輕人帶著理想加入工作，並表示第一個任務就是提出威權統治的真相調查報告，並且「不會關起門來寫」。

外界怎料到，原來促轉會關起門就變成選舉公關公司，還直接鎖定目標要重創新北市國民黨候選人，赤裸裸的謀略竟包裝著「正義糖衣」，想在選舉最後這70天影響選情。張天欽想用《除垢法》對付侯友宜，豈知他已在蔡政府留下一個大大的污漬，就算請辭也難以在第一時間漂白擦掉。

依《促轉條例》，促轉會的任務是清除威權象徵、開放政治檔案，在政治目的為大下，招募成員時，幾無專業門檻，成立之初有很多綠營幕僚「汲汲營營」想進入，甚至找有力人士說情。

可笑的是，高舉公平正義大旗的獨立機關，內部竟然以東廠自詡，無疑是揣摩上意、自甘淪為打手，讓組織聲譽掃地。

促轉會或其他部會還有多少「張天欽們」，外界並不知道，但奉勸內閣團隊整肅清理，否則待立法院總質詢開始，莫怪各部會首長遭到「好神拖」伺候！

(中國時報)