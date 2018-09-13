傅崐萁痛批 蔡政府司法迫害

2018年09月13日 01:53 中國時報 范振和／花蓮報導

2018九合一選舉倒數關鍵時刻，花蓮縣長傅崐萁涉合機炒股案，12日遭駁回上訴，全案判刑8月定讞，花蓮地檢署下午5點就收到執行通知書，據悉，最快明天發監。傅昨晚痛批，蔡英文政府以卑劣方式進行司法迫害，強取豪奪，意圖染指花蓮縣長取得勝選，他絕不會屈服。傅強調，本案可看出蔡英文政府政治迫害斧鑿之深，這種寡廉鮮恥的作法，他會勇敢面對，奮戰到底，8個月後又是一條好漢！

證據不足 仍判刑8月

傅崐萁昨晚也發出聲明指，合機案經檢調多次的搜索、約談調查物證，傅崐萁都沒有炒股行為，只靠汙點證人的口供，就將傅起訴判刑，在更二審時，院方主動傳訊汙點證人時，清楚作證表達全部都是檢方操縱汙衊傅崐萁涉案，然二審法院法官不採信汙點證人證詞，在證據不足情況之下，更二審判決傅崐萁8個月。

不得緩刑 創司法紀錄

傅也認為，所謂以妥速審判法改判8個月，也沒宣告緩刑，僅減刑1個月，這創下台灣妥速審判法司法史紀錄，綜觀所有引用妥速審判法判決案例，判刑2年，尚可宣告緩刑，傅崐萁更一審判9個月，而更二審用速審法才減刑1個月，且不得緩刑，司法迫害莫此為甚！

傅崐萁指出，他在收到更二審判決書後，赫然發現法官、書記官竄改筆錄，所謂有罪之認定的判罪依據，在開辯論庭時，法官竟隻字未提，這是審判程序不合法，經他向監察院申請調查糾正台中高分院法官、書記官，經監察院依法調查，筆錄與審判光碟確定記載不符，調查完畢後，於今年8月監察院院會通過，糾正台中高分院審判法庭。

傅崐萁把監察院查出這種不公不義、竄改筆錄、當然審判違法的的調查報告書，呈送最高法院，這種審判程序當然違法的判決，最高法院理應發回更審，但竟然昨日駁回上訴定讞，創了司法惡例。

竄改筆錄 竟判決定讞

他也質疑，合機案昨下午4點宣判，花蓮地檢署5點就收到執行通知書，為強取花蓮縣長代理之職務不擇手段寡廉鮮恥，他絕對會奮戰到底，8個月後又是一條好漢，絕不向民進黨政府屈服，將持續關心花蓮！熱愛台灣！

國民黨花蓮縣黨部晚上6時30分也發出聲明，指纏訟多年的合機案突然在民進黨選情一蹶不振的情況下定讞，難道沒有選舉考量？讓人難以不做「政治追殺」的聯想。

(中國時報)