傅解職縣長 最快明發監

2018年09月13日 01:53 中國時報 林偉信 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮縣長傅崐萁被控在2004年間擔任立委期間，炒作合機電線電纜公司股票，獲利1億1848萬多元；台中高分院更二審去年將他判刑8月，傅不服提出上訴，最高法院審理後認定傅犯行明確，12日駁回上訴全案定讞，傅將被解職。最高法院強調，本案去年10月2日分案，依規定須在1年結案，絕無選舉政治考量。

台中地檢署昨接獲通知後，即囑託傅戶籍地的花蓮地檢署執行防逃，對傅進行限制出境等措施。花檢指出，傅應該會在花蓮監獄服刑，一切依法執行，在收到相關文書後，約3至5天將以傳票通知入監服刑，但若最速件也可能1天就執行。

判決指出，股票上市的合機公司，2003年6月獲得台電六輸工程計畫訂單，董事長兼總經理楊愷悌等人欲利用這個利多消息，使合機股價上揚，於是透過友人找時任立委的傅崐萁合作，協議由傅另覓金主及炒手拉抬股價。

傅於是邀集股市名嘴張世傑（古董張）等人，由張世傑在他的股友會及媒體鼓吹買進合機股票，讓合機股價從2003年10月每股15.5元，短短3個月內上漲到40.6元，傅男等人共同獲得不法利益1億1848萬1139元。

台中高分院更二審將傅依違反《證交法》判刑1年4月，經減刑後判8月徒刑，他委由律師提上訴，並引用監察院的調查意見，認為原審沒有提示事證供律師就設算金額辯論，在程序上沒有保障訴訟基本權，應撤銷原判決。

最高法院認為，最高法院是審判機關，依法律獨立審判不受該調查意見拘束，傅引用監院報告提上訴沒有理由，判決駁回。

(中國時報)