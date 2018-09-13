柯林合體宣傳花博 姚晾一邊

2018年09月13日 01:53 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台中市長林佳龍12日北上宣傳台中花博「北北基縣市周」優惠活動，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌都現身力挺，形成「白綠同台」。不過，民進黨年底首都市長選戰已自提參選人姚文智，雙林與柯合體卻不見姚文智，格外引發注目。面對媒體追問，柯僅笑說要在選前辦大型活動「太勇敢、太辛苦了」，林佳龍則回，時間是前市長訂的，他別無選擇，但一定會把花博辦好。

林佳龍北上台北市立動物園宣傳花博，拋出北北基地區的縣市周活動，包括12月17日至21日基隆周、明年1月14日至18日新北周，明年2月18日至22日台北周，民眾持身分證明文件可享門票半價。昨記者會上，除「東道主」柯文哲親自出席記者會，林右昌、立委高志鵬也到場，新北市則由農業局長李玟出席，形成「綠營首長、立委與柯文哲同台」場面；3位市長並一起與花博吉祥物合照、交換紀念品，柯文哲致詞時還大讚台中市作為台灣第二大城市，實在「來勢洶洶」。

媒體關注白綠互動，柯文哲笑說，接近選舉時要辦這個大活動，「你實在太勇敢、太辛苦了」，但他也強調，每天在講藍綠，其實花博不是台中花博，是台灣的花博，就像世大運不是台北的世大運，是台灣的世大運，所以作為台灣人，該支持要支持。

林佳龍則透露，花博的日期是前市長胡志強任內決定，他別無選擇，萬一移開，大家也會有意見，所以全盤接受，不過，好的活動就像接力賽，之前柯市長也是接下世大運把它辦好，他也會把花博辦好。他也表示，城市交流不分顏色，縣市首長跨顏色交流對市民是好事，不過，「也會邀請姚文智。」

(中國時報)