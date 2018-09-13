諷龍辦桌變祭拜 盧秀燕道歉

盧秀燕。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營11日擺出1桌海陸大餐，指控對手民進黨林佳龍涉賄選，但擺了林佳龍照片的「辦桌」照，被網友質疑像「祭拜」。林佳龍12日抨擊，這種負面選舉會撕裂社會、傷人傷己；盧秀燕道歉表示「非常不好意思」，因青年軍求好心切，已將影片下架。

林佳龍指出，選舉是民主政治中非常美好的事，若訴諸負面選舉，將會撕裂社會，傷人、傷己、也傷台中，當事人及社會都知道這是不對的，盼大家從錯誤中去反省、檢討，若涉及爭議應去訴訟，由司法單位決定，選舉應多說好話、多提政見與政績，討論公共政策，但不要涉人身攻擊。

林佳龍強調，不管用照片或名字有關的負面形容、做人身攻擊，看了心裡都會有點痛，他做不出來這麼粗暴傷人的事，這件事給大家都上了門課，希望靜下心來、停止負面選舉，大家把台中未來的發展與願景讓民眾了解、選擇。

對此事件，盧秀燕12日鄭重道歉表示，因年輕的青年軍求好心切，為了復刻、還原當時林陣營在梨山疑似請吃賄選飯的現場，於是擺了1張林市長的照片上去，用來表示林市長在場且知情。「沒想到引發這樣聯想，真的不好意思。但是我們用嚴格標準要求自己，立刻下架了。」

盧秀燕強調，「團隊是希望更加關切林陣營賄選的問題，這才是大眾更要了解的議題。」她指出，即使是無心之過，但影像看起來不好，立刻改進，這是我們的態度，但不希望讓大家忽略賄選問題，一定要民主、要法治，乾淨選風。

(中國時報)

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