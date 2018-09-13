政治追殺震撼彈 花蓮選情添變數

2018年09月13日 01:53 中國時報 許家寧

距離年底九合一選舉僅剩72天，花蓮縣長傅崐萁纏訟14年的合機炒股案突遭判刑8月定讞，藍營解讀政治追殺、司法迫害，為縣長選情投下震撼彈，因為縣長職務將由民進黨派代，縣府重要職務也將隨之調整，勢必衝擊傅妻徐榛蔚的縣長選情，不過國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏說，早預料到這場政治打壓，對選局影響不大。

花蓮縣長選舉3人參選，主角仍以民進黨劉曉玫與國民黨徐榛蔚「兩個女人的戰爭」最激烈，劉曉玫頻炮打縣長傅崐萁，也高掛「我傳給老婆」等譏諷性看板，試圖拉抬選情，不過，徐不隨之起舞，冷處理讓劉唱獨角戲。

傅崐萁從2008年當選立委、兩任縣長迄今，政績無人望其項背，挾著高滿意度，推出立委妻子徐榛蔚接棒參選，選情看好，卻因這場官司出現變數。

地方人士分析，徐擔任立委期間勤跑基層，營造出花蓮好媳婦形象，受到民眾肯定，加上夫婿傅崐萁在縣府的奧援，年底選舉十拿九穩，現在傅因案入獄，徐頓失最重要的操盤手，選戰自然變得艱辛；代理縣長將由民進黨指派，現盛傳國策顧問盧博基、行政院東服中心執行長許傳盛呼聲最高，屆時民進黨人馬接管縣府，不僅立刻斬斷縣府行政資源，甚至可能丟出不利訊息，影響徐的選情，同時拉抬劉曉玫。

不過，面對突如其來的變化，花蓮王傅崐萁和國民黨也並非束手無策，鄒永宏指出，民進黨早在坊間放話隨時會有動作，但縣府的事歸縣府，徐榛蔚的選戰布局仍按進度走，不會因此受影響，尤其，傅此時遭判刑定讞，不僅時機敏感，也被死忠支持者質疑政治追殺，民進黨的政治算計恐不如預期，藍營唯一目標就是穩住選情，贏得縣長選舉。

(中國時報)