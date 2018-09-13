環委集體退席 觀塘開發觸礁

中油迴避替代修正方案與環評委員主要爭議點

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中國時報
／台北報導
環保署環評審查中油第三天然氣接收站環差案，環保團體12日在場外舉行搶救大潭藻礁記者會要求退回開發案。場內環評委員鄭明修（左圖右）堅持不能今天就這樣投票，站起來離席，表示之前深澳案已受到很大傷害，不能再成為翻版。（陳君瑋攝）

環保署昨召開環評大會審查觀塘港案，反對開發的環評委員出席人數較少；環委鄭明修表態退席，王价巨、王文誠、李克聰、劉希平力挺，經一個多小時討論無共識，5人一起離去，最後因人數不足而流會。打臉行政院長賴清德，宣稱要力拚9月底前環評過關。

鄭明修坦言，幾位環委早有共識，若一定要投票就馬上離席。3月中旬深澳電廠案最後竟以投票通過，這次如果比照辦理，結果也可能相同。深澳案對他們傷害太深，不想讓憾事重演，也不願再為政府背書。

觀塘案卡關，中油想在該地興建第三天然氣接收站的計畫一波三折；會場外的環團人士則大為振奮，紛紛感謝5位退席環委的道德勇氣。

環評9月過關 已不可能

環保署副署長詹順貴說，目前取得的共識是，下次環評大會先讓中油與各方表達意見，再下次才進入實質審查，也就是至少要再開兩次會。而環評大會最快兩周才開一次，觀塘港案想在9月底前過關已不可能。

環委總數有21人，含官方代表7人、學者專家14人，官方、學者昨共15人出席，法定開會人數是11人。會議開始鄭明修即表態要退席，擔任主席的環保署副署長詹順貴極力安撫，再把其他與會人士請出場，進行內部討論。環委李克聰又主張排除官方代表，由具專業學術背景的環委進行討論並表決。

官方想護航 用流會抵制

官方環委如內政部、農委會、國發會代表都認為，他們是依法參加環評大會，不應該退席，否則就是失職；且開發單位中油也有權利提出報告，環評大會應該走完法定程序。

由於雙方意見相左，僵持不下，詹順貴提出折衷建議，讓中油對替代方案做說明，環團代表也可再提質疑。大家先不要表決，延到下次大會再做決議。不過官方代表不能接受，主張先聽完中油、環團的說明，再決定是否做出決議。最後學術環委憤而退席，宣告流會。

環委李克聰表示，底線就是不投票但可繼續開會，讓中油提出報告與說明。但最後官方代表顯然不接受，主席也無法做出裁示，只好退席抗議。

(中國時報)

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