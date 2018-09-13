蘇花改延伸南澳 擬可行性評估

2018年09月13日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

蘇花改蘇澳至東澳段今年2月通車，讓民眾省下20分鐘車程，交通部長吳宏謀昨表示，蘇花改工程預計2020年完成，但地方仍有些聲音，東澳至南澳段擬納入蘇花改，啟動可行性評估。學者認為，交通部政策矛盾，此時拋出議題可能有政治考量。

交通部公路總局昨舉辦第5屆蘇花改工程技術論壇，吳宏謀致詞時說，蘇花改全段長38.8公里，由於隧道和橋梁多，工程困難度高，今年初率先通車的蘇澳至東澳段，9.7公里內，就有8.2公里是橋梁與隧道。吳強調，蘇花改是要讓東部民眾有一條安全回家的路，而他日前去宜蘭的時候，很多地方意見領袖都提出「東澳至南澳比照蘇花改」的想法。

逢甲大學運管系副教授李克聰表示，當初東澳至南澳不納入評估的原因，是否已經消除？對整個蘇花改的效益如何？公路總局應仔細評估。他說，當初這段沒納入是因為「不好改」，坍方頻率也不大，從吳宏謀拋出的時間點看來，有政治因素在裡頭。

淡江大學運管系教授張勝雄則認為，交通部這次以安全為名，但現在新路段禁行大貨車和機車，仍要使用舊台9線，難道就沒有落石危險？此外，台9線死亡車禍多，很多非落石所致，而是當地酒駕問題嚴重，兩者不該混為一談，東澳至南澳段的問題是什麼，交通部要用數據說服大家，部長上任被說是接地氣，但「問題解決方案不能接地氣，要有專業」。

針對「大選前發紅包」的質疑，吳宏謀說，地方提出意見，當然要認真評估，如果現況道路足以滿足需求，會據實以告，若需要改善，交通部也會來進行，但重大建設一定會審慎評估。

(中國時報)