蘇花改延伸南澳 擬可行性評估

蘇花改蘇澳至東澳段通車後，交通部放話將延伸到南澳，學界質疑這是政策買票，打臉這個路段「不好改」。圖為蘇花改白米橋。（中央社）

友善列印
中國時報
／台北報導

蘇花改蘇澳至東澳段今年2月通車，讓民眾省下20分鐘車程，交通部長吳宏謀昨表示，蘇花改工程預計2020年完成，但地方仍有些聲音，東澳至南澳段擬納入蘇花改，啟動可行性評估。學者認為，交通部政策矛盾，此時拋出議題可能有政治考量。

交通部公路總局昨舉辦第5屆蘇花改工程技術論壇，吳宏謀致詞時說，蘇花改全段長38.8公里，由於隧道和橋梁多，工程困難度高，今年初率先通車的蘇澳至東澳段，9.7公里內，就有8.2公里是橋梁與隧道。吳強調，蘇花改是要讓東部民眾有一條安全回家的路，而他日前去宜蘭的時候，很多地方意見領袖都提出「東澳至南澳比照蘇花改」的想法。

逢甲大學運管系副教授李克聰表示，當初東澳至南澳不納入評估的原因，是否已經消除？對整個蘇花改的效益如何？公路總局應仔細評估。他說，當初這段沒納入是因為「不好改」，坍方頻率也不大，從吳宏謀拋出的時間點看來，有政治因素在裡頭。

淡江大學運管系教授張勝雄則認為，交通部這次以安全為名，但現在新路段禁行大貨車和機車，仍要使用舊台9線，難道就沒有落石危險？此外，台9線死亡車禍多，很多非落石所致，而是當地酒駕問題嚴重，兩者不該混為一談，東澳至南澳段的問題是什麼，交通部要用數據說服大家，部長上任被說是接地氣，但「問題解決方案不能接地氣，要有專業」。

針對「大選前發紅包」的質疑，吳宏謀說，地方提出意見，當然要認真評估，如果現況道路足以滿足需求，會據實以告，若需要改善，交通部也會來進行，但重大建設一定會審慎評估。

(中國時報)

環委集體退席 觀塘開發觸礁 新聞透視－上氣不接下氣 穩定供…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。