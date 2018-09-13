新聞透視－上氣不接下氣 穩定供電難逃跳票

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中國時報

行政單位全力出席力挺的第三天然氣接收站環評審查，結果還是流會收場，雖然環保署勢必盡快排程再審，但光是一個第三接收站就一波三折，後續還有第四、第五接收站，一樣要面臨「影響白海豚」、地方反對聲浪等問題。這次的流會，無疑是替民進黨政府2025年能源配比可能跳票敲上警鐘！

昨天流會，中油董事長戴謙失望之情寫在臉上，原本做足努力要來溝通，最終卻連報告機會都沒有。台電更擔心，如果拖到選後就更不得了。

台電的擔心，源於大潭電廠8號機2022年7月就要商轉，如果中油不能如期供氣50萬噸，雖有舊機組降載挪移供氣給新機組備案，但增加的發電量有限。一旦三接（第三接收站）拖太久，中油甚至恐連全量營運供氣300萬噸，都無法在2025年達成。

依照三接延宕經驗，台電在台中港興建第四接收站也難樂觀，目前環團一樣以破壞外海白海豚棲地反對，未來也可能重演桃園「藻礁」保育爭議，因環評而卡關，讓2024年要供氣給台中電廠11、12燃氣機組落空。還有供應協和電廠燃氣新機組的第五接收站，連同電廠目前進入二階環評階段，地方反對聲音所在多有，能否如期供氣變數更多。

綜觀昨天三接流會，四、五接收站前途未卜，2025年天然氣發電占比50％目標形同不可能任務，讓外界不禁為政府「穩定供電」支票捏冷汗！

(中國時報)

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