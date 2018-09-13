2茶樹農藥使用鬆綁 可能致癌

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中國時報
／台北報導

食藥署今年5月預告將放寬農藥用於茶樹，經過60天預告期，今天正式公告，即起將開放茶葉殘留農藥賽安勃和賽派芬，其中賽派芬致癌分類為C「可能對人類具致癌風險」，從原本不得殘留，一口氣開放到20ppm且全世界僅日本開放使用，雖標準低於日本的60ppm，民眾憂心對人體健康有疑慮。

食藥署今發布修正《農藥殘留容許量標準》，修正內容計增修訂安美速等10種農藥於各類蔬果植物等農產品43項殘留容許量。本次新增加的殺蟲劑賽安勃，訂定容許殘留標準為1.5ppm，是澳洲0.05ppm的30倍；而殺蟲劑賽派芬是日本開發的新農藥，目前全球只有日本在使用，台灣則把標準訂在20ppm，低於日本60ppm。

根據食藥署提供的資料，殺蟎劑賽派芬在致癌風險分類上為C級「可能對人類具致腫瘤性」。外界憂心，一口氣就開放到20ppm恐對人體有安全疑慮。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，致腫瘤等級C級是指對部分動物有風險，雖沒被美國環保署、國際癌症研究中心列入致癌清單，但致腫瘤性試驗報告資料顯示，會對雌大鼠具潛在致子宮腺瘤風險，但對人體還沒有相關致癌的證據。加上賽派芬只有日本使用，毒理學的相關資訊很少，了解有限。

(中國時報)

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