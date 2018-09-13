醫院外圍爆登革熱 台中急滅蚊

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中國時報
／台北報導

台中登革熱疫情現在竟然直逼大醫院門口，台中潭子區某知名大型醫院護理師與外籍看護雙雙在醫院外圍園區感染登革熱，成為一起醫院外圍的群聚，入侵院內只差一門之隔，疫情讓人憂心忡忡。

衛福部疾管署昨天公布新增5例本土登革熱病例，分別為台中市3例、彰化縣2例。台中市新增個案為2女1男，年齡介於30多歲至60多歲，分別住在大里區祥興里、豐原區鎌村里與大雅區雅楓里，陸續於9月4日至8日發病，目前都在住院中。

疾管署副署長莊人祥指出，豐原區與大雅區個案為潭子區某知名大型醫院護理師、照護病患的外籍看護，在同一棟醫療大樓但不同樓層工作，初步研判感染地應為院外園區，因為在醫院外圍與菜園發現28個積水容器，其中有2個陽性孑孓反應、容器指數3級。

前天醫院已在院區外圍緊急噴藥，昨天進行大樓內部化學防治，院方緊急採取的防治措施，包括室內窗戶緊閉、病人及護理人員健康監視，提醒就醫民眾加強防蚊措施，避免更多院內、院外的人感染，台中市政府預計今天展開醫院外圍化學防治。

彰化縣新增個案為員林市仁美里50歲女性與北斗鎮文昌里80多歲男性，員林市個案住家與該市近期發生本土群聚的某國中相近，研判感染與該國中相關，該起校園群聚已有5人。而北斗鎮個案在9月8日發病，感染源待釐清，目前住院中。

未來幾天受到山竹颱風及其外圍環流影響，部分地區會有局部短暫陣雨發生，疾管署呼籲，雨後病媒蚊密度會隨環境中積水容器增加而上升，民眾應立即巡視戶內、外環境，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生。

(中國時報)

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