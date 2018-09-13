瀟灑走一回 沈君山87歲辭世

清大前校長沈君山。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導
沈君山小檔案

清大前校長、知名物理學家沈君山歷經3度中風，長期失去意識，久病臥床，上周因腸道破裂入院，延醫數日病況急轉直下，家屬不捨沈再接受侵入性治療，決定讓他安詳離世，12日上午病逝醫院，享壽87歲。

沈君山歷任行政院政務委員、清大校長，是知名物理學家及圍棋高手，有台灣政壇四公子之一的美稱。1996、2005及2007年3度中風，過去11年來處於昏迷狀態，清大禮遇安排校內住所，由管家、看護貼身照料。

政壇四公子 笑傲一生

沈君山飽受中風所苦，1999年投書媒體「與其成為植物人或四肢癱瘓，不如讓我走，這樣不至於連累他人，自己也痛快些。」

校方哀慟表示，沈君山5日因發燒腹脹狀況嚴重，送往新竹馬偕醫院治療，大腸鏡檢查發現腸扭轉併腸壞死，經內視鏡治療，病況曾一度好轉，不料後續被檢查出腸破裂，引發感染。

沈君山兒子、醫師沈曉津不捨父親長年臥病，經與母親曾麗華商量，決定不進行侵入性手術治療，讓父親自然、安詳的走，12日上午10時，沈君山病逝醫院，臨終時妻、子隨侍在側。

沈曉津表示，沈君山生前無宗教信仰，曾親自囑咐生後事要以最簡樸的方式火化進行，不設祭、不發訃聞。

3度中風 安詳離世

清大校長賀陳弘聞訊難過不已，代表清大師生向沈君山的家屬表達哀慟之意，昨更寫信給全校師生公開追悼，校方將擇期舉辦追思會，緬懷前校長畢生貢獻。

沈君山祖籍浙江餘姚，1932年在江蘇南京出生，父親沈宗瀚為知名農學家。1955年沈君山在台灣大學取得物理學士學位，後赴美國馬里蘭大學取得物理博士學位，並曾於普度大學任教，取得終生職。

1973年，沈君山返台，在清華大學物理學系任教，並接任理學院院長，1988年曾短暫出任行政院政務委員，1993年當選清大首屆非官派遴選校長，隔年上任至1997年，此後就因中風展開漫長復健之路。

清大悼念 將辦追思會

清大前校長劉炯朗形容沈是：「橋牌圍棋君子常樂，超黨跨岸山林高風」。清大主祕呂平江說，沈前校長捐出在美退休金，歷經3任校長及各方努力，於2013年建成奕園，如今也是清大校內師生緬懷沈前校長之所。

沈君山有二段婚姻，1979年為爭取中華民國奧會會籍，與田徑名將紀政曾傳出親密互動，後來這段感情昇華為友情。

(中國時報)

醫院外圍爆登革熱 台中急滅蚊 心繫兩岸 最獲信賴的使者

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。