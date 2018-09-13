瀟灑走一回 沈君山87歲辭世

2018年09月13日 01:53 中國時報 徐養齡 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

沈君山小檔案

清大前校長、知名物理學家沈君山歷經3度中風，長期失去意識，久病臥床，上周因腸道破裂入院，延醫數日病況急轉直下，家屬不捨沈再接受侵入性治療，決定讓他安詳離世，12日上午病逝醫院，享壽87歲。

沈君山歷任行政院政務委員、清大校長，是知名物理學家及圍棋高手，有台灣政壇四公子之一的美稱。1996、2005及2007年3度中風，過去11年來處於昏迷狀態，清大禮遇安排校內住所，由管家、看護貼身照料。

政壇四公子 笑傲一生

沈君山飽受中風所苦，1999年投書媒體「與其成為植物人或四肢癱瘓，不如讓我走，這樣不至於連累他人，自己也痛快些。」

校方哀慟表示，沈君山5日因發燒腹脹狀況嚴重，送往新竹馬偕醫院治療，大腸鏡檢查發現腸扭轉併腸壞死，經內視鏡治療，病況曾一度好轉，不料後續被檢查出腸破裂，引發感染。

沈君山兒子、醫師沈曉津不捨父親長年臥病，經與母親曾麗華商量，決定不進行侵入性手術治療，讓父親自然、安詳的走，12日上午10時，沈君山病逝醫院，臨終時妻、子隨侍在側。

沈曉津表示，沈君山生前無宗教信仰，曾親自囑咐生後事要以最簡樸的方式火化進行，不設祭、不發訃聞。

3度中風 安詳離世

清大校長賀陳弘聞訊難過不已，代表清大師生向沈君山的家屬表達哀慟之意，昨更寫信給全校師生公開追悼，校方將擇期舉辦追思會，緬懷前校長畢生貢獻。

沈君山祖籍浙江餘姚，1932年在江蘇南京出生，父親沈宗瀚為知名農學家。1955年沈君山在台灣大學取得物理學士學位，後赴美國馬里蘭大學取得物理博士學位，並曾於普度大學任教，取得終生職。

1973年，沈君山返台，在清華大學物理學系任教，並接任理學院院長，1988年曾短暫出任行政院政務委員，1993年當選清大首屆非官派遴選校長，隔年上任至1997年，此後就因中風展開漫長復健之路。

清大悼念 將辦追思會

清大前校長劉炯朗形容沈是：「橋牌圍棋君子常樂，超黨跨岸山林高風」。清大主祕呂平江說，沈前校長捐出在美退休金，歷經3任校長及各方努力，於2013年建成奕園，如今也是清大校內師生緬懷沈前校長之所。

沈君山有二段婚姻，1979年為爭取中華民國奧會會籍，與田徑名將紀政曾傳出親密互動，後來這段感情昇華為友情。

(中國時報)