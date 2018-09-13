心繫兩岸 最獲信賴的使者

2018年09月13日 01:53 中國時報 楊家鑫 、 林志成 ／綜合報導 ／綜合報導

清華大學前校長沈君山12日辭世，享壽87歲。沈君山一生心繫兩岸，曾參與促成1981年台灣以「中華台北」參加奧運，也曾擔任國統會研究委員，更曾在北京與江澤民三度會面，為國統綱領、大陸政策等貢獻良多。

沈君山對於台灣民主化進程，以及促進兩岸和解都有重要貢獻，因此黨內黨外、台北北京都視其為溝通橋梁，而他一生也心繫兩岸，致力促進兩岸和解。

他曾與「亞洲鐵人」楊傳廣等人促成台灣在1981年確定以「中華台北」（Chinese Taipei）名稱參加奧運，此後成為台灣參加國際組織的最常用名稱。

前海基會副董事長邱進益昨表示，國統會成立時，研究委員會同時成立，共有12名學者，他是召集人，而沈君山、馬英九都是研究委員之一。

邱進益指出，當時為了研究訂定大陸政策，沈君山還前往北京會見當時大陸領導人江澤民，回來時都有詳細報告，對訂定大陸政策方向、國統綱領都做出很大貢獻。由於沈君山在國外學界時，就曾與大陸接觸，因此他成為兩岸都信任的人，擔任兩岸溝通橋梁角色。

淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山則表示，沈君山還身體力行促進兩岸和解，與許倬雲合辦「浩然營」，在1990至2001年共舉辦了7次，每年邀集以兩岸為主的海內外華人青年精英，在美、日、港、台等地共聚一周，同吃同住同學習，建立平台讓兩岸知識分子凝聚共識。

據悉，目前檯面上許多兩岸人才都曾參加過，包括林毅夫、林碧昭、邱義仁等。大陸方面，中共政治局常委王滬寧早年為復旦大學法學院院長時也參加過。

趙春山表示，沈君山是真正做到「求同存異」，「同」是為兩岸未來和平、統一，但即使理念不一，也都能坐下來談。希望見到像沈君山的人越多越好，這樣對兩岸才是正向的發展。

教育部長葉俊榮昨表示，他非常敬佩沈君山，以前兩人曾討論過核能政策，沈是一個物理學家，但絕對不是單純只關心核能的科學詮釋，而是更關心社會、人文層面的影響。

(中國時報)