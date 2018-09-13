迷上網路橋牌 沒贏不肯下線

沈君山（右）與台積電董事長張忠謀（左）搭檔，參加「省長杯」橋牌賽。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
「炎黃杯」名人圍棋賽﹐沈君山（右）與大陸棋聖聶衛平（左）在果樹瀑布下對弈。（新華社）

前清大校長沈君山過世，大陸棋聖聶衛平表示十分難過，很希望有機會替老朋友送行。聶衛平與沈君山在80年代相識，兩人各有圍棋和物理學專業，卻都鍾愛橋牌，多次在比賽中搭檔，也曾和橋牌高手、漫畫家蔡志忠一起比賽較勁。

聶衛平表示，「沈君山是我所認識的人當中，非常另類，智商很高，在每個方面都能達到很大的水準的人。」沈君山中風臥床後，聶衛平數度訪台探望老友，「我們兩個都是性情中人，在橋牌、圍棋和兩岸事務上多有交流。他曾說過，台灣最了解聶衛平的就是沈君山，大陸最了解沈君山的就是聶衛平。」

沈君山是圍棋業餘六段棋士，也是曾在百慕達杯世界橋牌隊式錦標賽獲得亞軍的高手，旅日圍棋國手林海峰幼年時就和沈君山是棋友，「我10歲到日本，還在台灣的時候，他常常會為了要跟我下圍棋，偷偷跑出來找我。他也是一樣不喜歡輸，很認真，小時候我們下，有輸有贏，長大後再下棋，我會讓他個兩子。」

林海峰和沈君山長年保持來往，沈君山也是旅日圍棋九段張栩的義父。1998年，沈君山、林海峰和聶衛平、金庸一起創辦華人圍棋「炎黃杯」競賽，今年底將在台灣舉辦第20屆。2013年時清大依照沈君山臥病前的願望建造「奕園」，就是由金庸題字。

聶衛平表示，他和沈君山不太下棋，但常打橋牌。早年兩人多是在香港比賽，兩岸開放交流後，沈君山每次到大陸，都會順道找他聚聚打橋牌，「沈君山說過，政治可能改變，但是橋牌跟圍棋是不會變的。」

漫畫家蔡志忠表示，沈君山自大學起就愛打橋牌，後來也曾迷上網路橋牌，輸了就不肯下線，熬夜也要打到贏了為止，沈君山說，「圍棋如果對上高手，下再多可能都贏不了，但橋牌即使遇上高手，高手偶爾也會有失手的時刻。」

(中國時報)

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