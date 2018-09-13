郝柏村夫人病逝 享壽97歲

2018年09月13日 01:53 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

行政院前院長郝柏村夫人郭菀華女士，前天晚間病逝，享壽97歲。郭菀華與郝柏村初識於大陸，在台灣長相廝守超過一甲子，不論郝柏村在軍中、在政壇，郭菀華始終是在那背後偉大的女人。

郝柏村與郭菀華之子、前台北市長郝龍斌昨天低調表示，他們將遵奉母親遺囑，不設靈堂、不舉行公開追思儀式、懇辭花圈輓聯，未來擇日將家祭安葬，並謝謝各界友人的關心。

郭菀華與郝柏村結縭69年，兩人相識相知，情感深濃，也是絕大多數軍人家庭的典型。郝柏村是軍人，年輕時常不在家，5位子女的撫養和教育全由郭菀華負責。郝龍斌曾言，郭婉華是嚴母，郝柏村是慈父，甚至用聖誕老人來形容郝柏村對小孩的疼愛。

郭菀華生於1922年，安徽合肥人，是曾任國防部長的郭寄嶠的姪女，她和郝柏村是在對日抗戰勝利後相識。1949年，郝、郭兩人於重慶完婚，由於當時國民黨軍隊已開始撤退來台，郭菀華也來台，郝柏村跟著參謀總長顧祝同在大陸轉進，和當時軍人與軍眷撤退的情況一樣，都是家人先設法送來台灣。

1958年，台海八二三戰役發生，郝柏村擔任小金門師長，防區被中共炮轟20多萬發。戰役期間，郝柏村寫信給郭菀華，有回附上自己的近照，郭菀華回信說「你瘦了」。郝柏村笑說，照片其實是剛到金門所攝，當時炮戰還沒爆發，郭菀華信上不多說，其實心裡非常擔心人在前線的郝柏村。

郝柏村在軍中位高權重，參謀總長做了7年多，也當過國防部長，行政院長，但郭菀華卻相當守分際，即使與郝柏村一起公開露面，也未曾公開對外發言。1996年總統直選，林洋港邀請郝柏村擔任副手，郭菀華堅決反對丈夫在被捲入政治風暴，是「非主流」多名大老出面說項才肯放行。

(中國時報)