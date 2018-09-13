公園行動書席 散播美分享愛

2018年09月13日 01:53 中國時報 黃繡鳳 文/

中部建築業響應「美好關係協會」公園書席活動遍地開花，也成為台中市最美的城市風景。

如磐興建設選擇四張犁農村公園設立行動書席，並與偏遠地區國中技職教育學生一起施作。

他們利用混凝土管，以緣起=啟圓的概念，以正面為圓，側面為方，方圓之間皆有愛的思維作為創作發想。

混凝土管內部由芳苑國中泥作匠人團隊，以白水泥配合貝殼砂，以手作方式完成有質感的手感牆壁。

混凝土管外圍則由藝術家謝淑慧老師以蒲公英飄散飛翔，傳遞書香的概念。

搭配二林工商塗裝國手洪楷傑，以漆作方式，表現出以書香結合花香，把人與人之間的美好關係藉由書本傳遞出去。

磐興建設總經理游金洲說，公司推動的「蒲公英書席計畫」，不僅結合台中市世界花博及設計之都等短暫性活動，他更希望這個友善社區鄰里的活動可以長久延續。

因此游金洲強調，四張犁農村公園書席未來由公司團隊負責侍書，也會結合公園書席舉辦一系列活動。

如草地沙龍音樂會、人文茶會、二手書籍交換等活動，讓公園書席能凝聚四張犁社區居民的向心力。

他說，期待公園書席能替鄰里間注入真、善、美、愛的正向力量，讓往來四張犁公園的人們，重拾鄉里間的心感動，並將「愛分享．分享愛」的概念，將書香結合花香，把美好關係傳出去。

磐興建設長期支持及推動偏鄉希望工程，對於公益活動也不遺餘力。這次推出「蒲公英書席計畫」活動，公司團隊是公園書席贊助單位也是侍書人之一。

他們選擇緊鄰該公司接待會館『娘家館』附近的四張犁農村公園設立行動書席，是希望在公司團隊在最熟悉的環境中，透過設計創意思維，呈現最美的公園書席。

他們期待透過美好書籍交換，與美好故事分享，藉著書香結合花香的傳遞，讓在地四張犁附近的居民間產生互動，進而發生美好關係。

本身也是台灣行動菩薩助學協會秘書長的游金洲表示，協會在身兼採訪組長、前理事長龍寶建設董事長張麗莉的發起下，2015年9月創辦「發願成才培育計畫」，分別在台中東勢高工及彰化二林工商開辦木作及泥作技術課程。

由業師進入學校以「師徒制」的方式直接教導孩子木工及泥作技術。3年期滿通過協會及業師檢測之表現優秀者，有機會得到正式職缺。

達到「改善學生家庭經濟、台灣精緻工藝得以傳承、企業找得到人才」的三贏局面。此次書席請學生們共同完成，更是意義非凡。

(中國時報)