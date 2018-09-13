設計師黃惠美 暢談創作養分

設計師黃惠美（左二）日前應臺中市建築經營協會邀請，暢談她的創作養分。圖/黃繡鳳

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中國時報
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設計師黃惠美日前應臺中市建築經營協會邀請，以「潛閱讀：建築、旅行和書的三重奏」為題演講，暢談她的創作養分。

大尺建築&郭旭原建築師事務所設計總監黃惠美，東海大學畢業後、赴哈佛大學攻讀設計碩士。返國後與夫婿郭旭原攜手創辦大尺建築&郭旭原建築師事務所，開始從事設計工作。

黃惠美說，建築人的旅行不可避免地總以建築作為導向和錨定，姑且將此職業病看做是上天甜蜜的詛咒。

但她近年來觀察，各大城市紛紛以美術館（博物館）的興建做為提升經濟力及社會力的活觸媒，不少的建築家也積極投入展現自我。

她在演講中分享自己在美術館間的旅行，還有對城市、建築、一些藝術展件的閱讀、感受，和微悟。

黃惠美尤其對日本「豐島美術館」印象深刻。她說，美術館裡一幅畫都沒有，卻能吸引無數遊客到訪，因為美術館本身就是最富魅力的當代藝術品之一。

「豐島美術館」位於豐島唐櫃地區的小丘陵，面對瀨戶內海，背後還有梯田景觀。只有兩幢建築，美術館和小型販售部。館內有大天井，可以仰望天空，低頭一看，地面上，藏有無數個很難發現的小洞，水滴一顆顆送出，慢慢聚集在一齊，匯集成流。

她說，只是這樣靜靜的看著水滴移動，就會有種莫名的感動。每次旅行回來後，黃惠美說，就不是同一個人。

樸實無華的黃惠美，退休後，想當一間書店的主人，以書會友，並且徜徉在在書的世界。

臺中市建築經營協會理事長陳武華表示，黃惠美、郭旭原夫妻檔的作品獲獎不斷，囊括德國IF設計獎、JCD日本商業空間大賞、金點設計獎（Golden Pin Design Award）等。

並多次入圍遠東建築獎，一路走來的建築分享值得聆聽、吸收，也激盪出會員的另一種火花。

(中國時報)

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