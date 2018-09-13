林有輝聊理財 房產慎選地段

2018年09月13日 01:53 中國時報 黃繡鳳 文/

《富人養成計劃》作者林有輝藥師，9日在台中舉行簽書會，他4年前找到理財心法，不到35歲就財務自由，特別寫書和民眾分享。

林有輝說，投資房地產是他理財心法很重要的一塊拼圖，特別在貨幣貶值、通貨膨脹的今天，房產確實可保值、增值。

不過地段和產品也要慎選，如台北市，他買鄰近捷運站附近公寓，整理後出租。台中市則鎖定逢甲商圈套房，每月收取租金，成為金房東。

林有輝說，這本書不是教讀者投資理財，而是讓民眾養成儲蓄習慣，並健全自己的財務體質。

他在大學畢業後，曾投資失利，借信用貸款，每月需還款二萬元，後來靠房子抵押借款整合，每月僅需還款七千元，也為當時的窘境解套。

林有輝認為「理財」是要培養儲蓄習慣，加上正確理財觀念。先努力儲蓄累積第一桶金，才能投資致富。

若目前手上已有一筆金錢可供動用，例如50萬元左右，可以開始學習理財觀念；如果多一點，如100萬元，則可以開始出手，不要怕賠錢。

林有輝表示，如果投資時想的是「賺錢」，就會害怕賠錢，但如果執行「收入配置、資產配置、被動收入、多元收入」的其中一項，就能讓財務狀況在穩健中，不斷增加財庫水位。

林有輝說，從事醫療看了許多老年人的現況，發覺身體健康、生活品質與一個人的財富經濟息息相關。

然而醫病可以靠全民健保，但是要醫財務則必須要年輕、要趁早，及早養成良好的財務習慣。年老擁有財務自由，自然也有好的身體健康與生活品質。

房產名家范世華也強調，《富人養成計畫》作者林有輝過去在宜蘭開設藥局，曾因投資失敗，負債後潛心檢視自己的金錢問題，透過財務改造重獲財務自由。

之後，因一場大火差點失去生命，於是發願要回饋社會積極助人，才會出書分享，讓讀者可以變得更健康、更富裕。

(中國時報)