小坪數、低總價成市場主流

臺中市不動產仲介公會理事長吳本源表示,目前房市以小坪數、低總價產品為主流，易造成新一波的區域價格戰，應謹慎以待。圖/黃繡鳳

友善列印
中國時報
文/

臺中市不動產仲介公會理事長吳本源表示,目前房市以小坪數、低總價產品為主流，易造成新一波的區域價格戰，應該謹慎以待。

「大臺中房市交易動態資訊平台」日前發布107年Q2大臺中房市分析季報，吳本源說，可從幾個面向暫結107年上半年度房市於需求面上的走勢。

包括臺中市的家戶數呈逐季且逐年增加，代表移居台中市的家戶愈來愈多，有利支撐房市包住宅需求買盤，而家戶結構也同步發生變化，每戶居住的平均人口數持續減少。

從102年第一季的3.04人/戶，逐年下滑至低於3人/戶，截至107年第二季為止，已降至2.89人/戶，為自100年以來的最低紀錄。

若與近期房市上的交易狀況及建商推案的規劃交叉比對，不難發現目前以小坪數、低總價市場為主流，且短時間內很難反轉。

而於房市供給面的表現，吳本源指出，依內政部營建署最新公布的資料顯示，107年上半年度核發建照、開工件數均較去年同期增加，僅核發使照較去年同期減少，意味著市場有回溫跡象，促使建商逐步恢復信心、推案轉趨積極。

依地政機關資料統計，臺中市107年Q2建物買賣登記棟數為9,724棟，季增4.9%、年減7%；第一次登記棟數為2,859棟，季減10.3%、年減20.5%。

而最新公布的107年8月買賣移轉登記棟數為2,972棟，相較於上月減少11.9%，比去年同期減少13.1%，本月受季節因素，暑假、民俗月、連日大雨等影響，致交易量有縮減情形。

建照、使照量部分，臺中市107年7月建照為886(戶)，較上月銳減53.2%，比去年同期大幅減少37.6%；使照量為870(戶)，較上月大減48.4%，比去年同期增加18.9%。

本月建照量驟跌，為今年以來次低紀錄，惟若以107年上半年與去年同期相比，則有優於去年表現，增幅達42%，主要與建商規劃新案採坪數縮減，轉而增加可售戶數有關。

(中國時報)

林有輝聊理財 房產慎選地段 櫻花孩子王 書香綠樹伴成長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。