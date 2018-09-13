小坪數、低總價成市場主流

2018年09月13日 01:53 中國時報 黃繡鳳 文/

臺中市不動產仲介公會理事長吳本源表示,目前房市以小坪數、低總價產品為主流，易造成新一波的區域價格戰，應該謹慎以待。

「大臺中房市交易動態資訊平台」日前發布107年Q2大臺中房市分析季報，吳本源說，可從幾個面向暫結107年上半年度房市於需求面上的走勢。

包括臺中市的家戶數呈逐季且逐年增加，代表移居台中市的家戶愈來愈多，有利支撐房市包住宅需求買盤，而家戶結構也同步發生變化，每戶居住的平均人口數持續減少。

從102年第一季的3.04人/戶，逐年下滑至低於3人/戶，截至107年第二季為止，已降至2.89人/戶，為自100年以來的最低紀錄。

若與近期房市上的交易狀況及建商推案的規劃交叉比對，不難發現目前以小坪數、低總價市場為主流，且短時間內很難反轉。

而於房市供給面的表現，吳本源指出，依內政部營建署最新公布的資料顯示，107年上半年度核發建照、開工件數均較去年同期增加，僅核發使照較去年同期減少，意味著市場有回溫跡象，促使建商逐步恢復信心、推案轉趨積極。

依地政機關資料統計，臺中市107年Q2建物買賣登記棟數為9,724棟，季增4.9%、年減7%；第一次登記棟數為2,859棟，季減10.3%、年減20.5%。

而最新公布的107年8月買賣移轉登記棟數為2,972棟，相較於上月減少11.9%，比去年同期減少13.1%，本月受季節因素，暑假、民俗月、連日大雨等影響，致交易量有縮減情形。

建照、使照量部分，臺中市107年7月建照為886(戶)，較上月銳減53.2%，比去年同期大幅減少37.6%；使照量為870(戶)，較上月大減48.4%，比去年同期增加18.9%。

本月建照量驟跌，為今年以來次低紀錄，惟若以107年上半年與去年同期相比，則有優於去年表現，增幅達42%，主要與建商規劃新案採坪數縮減，轉而增加可售戶數有關。

(中國時報)