櫻花孩子王 書香綠樹伴成長

櫻花建設總經理陳世英（右）與萬群地產總經理謝坤成（左）同時強調，「櫻花孩子王」預售案，除了地段優越產品規劃完善，也是熱銷主因。圖/黃繡鳳

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中國時報
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房市景氣回溫，優質個案紛紛傳出捷報，包括南區位於和平國小首排、忠明綠園道旁的「櫻花孩子王」個案，已熱銷七成，自住客搶進。

櫻花建設總經理陳世英指出，「櫻花孩子王」預售案，除了地段優越，產品規劃完善，也是熱銷主因。

他說，全區採分棟設計，產品規劃建坪18-49坪、1-4房，單層僅4戶2電梯。

空間最大特色是兩房設定為28-30坪大兩房規劃， 空間舒適，大三房正對和平國小超過30米大棟距。

小三房正對中庭永久棟距，低樓層開窗即見中庭樹梢，高樓層視野寬闊，且全區平面車位，單純又好住。

公設美觀又實用，如迎賓門廳、圖書閱讀室、菁英交誼廳、健身會館、視聽電影院、休閒廣場、綠蔭散步道等，為好宅首選。

中台灣代銷大王-萬群地產總經理謝坤成也表示，該案位居和平國小首排、忠明綠園道旁，屬於書香與樹香的文教環境，享有6年免接送便利性。

且鄰近復興及工學商圈、十三期重劃區、八期秀泰影城、好市多商圈，同時沿忠明南路或美村路可至國美館特區，生活機能完善，才能吸引自住客進駐。

此外，該案在交通地利也是南區核心，區域內鄰近台鐵大慶及五權站以及未來捷運綠線G13站在此交匯，加上環中快速道路、高鐵站，共構四通八達交通網，未來增值潛力大。

「櫻花孩子王」個案特別推薦代表櫻花建設的『櫻熊』吉祥物，人見人愛的他會不定時在城市角落舉辦『熊熊出沒請注意』打卡快閃活動，扮演好櫻花建設的親善大使，並推薦好的產品給購屋族。

(中國時報)

小坪數、低總價成市場主流

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