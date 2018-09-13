2018年09月13日 01:53 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選大事紀

教育部長葉俊榮昨宣布，台大校長遴選委員會必須召開正式會議，釐清並回應關於遴選過程的疑慮。遴委會重新開會前，要先行決議遴委蔡明興應迴避或解除職務；之後，從台大校務會議推薦的5名候選人中開始依法進行遴選，並就其決定結果，報請教育部聘任。

有溫度的溝通 依然無解

台大校長遴委會1月5日選出管中閔為新校長，但由於爆發他擔任台哥大獨董、論文及赴陸兼課爭議，因此教育部遲不聘任。葉俊榮在7月16日擔任教育部長後提出「第三條路」，進行「有溫度的溝通」，要把握2個月的黃金期將此事解決，不過時間已到，依然無解。

過程中，台大校長遴委會曾以電話徵求委員意見後，8月2日以「聲明」形式，作為對教育部要求重啟遴選程序補正瑕疵的回應，並再次確認管中閔的校長當選人資格。不過8月20日監察院對教育部及台大提出糾正案，另也有2位校長候選人向教育部提出陳情，表示之前遴選結果偏頗。

蔡明興應迴避或解除職務

對於這個僵局，葉俊榮昨召開記者會表示，台大校長遴委會之前發表的聲明，可能因為在暑假期間，有遴委不在國內或另有行程，無法召開正式會議，使得該次聲明未能充分回應候選人（管中閔）與遴委（台哥大副董蔡明興）在同一營利事業兼職未揭露等個關鍵爭議，相當可惜。

葉俊榮要求台大遴委會必須正式召開會議，以實質方式釐清並回應疑慮，但同時要注意兩件事：一、遴委會開會前，必須先行議決遴委蔡明興應迴避或解除職務，才能續行相關程序；二、請遴委會回到1月5日的遴委會，從台大校務會議推薦的5名候選人中開始依法進行遴選，選出新校長。台大校務會議推薦的5名校長候選人分別是：管中閔、張慶瑞、陳弱水、陳銘憲及周美吟。

訴諸法律對台大傷害更大

如果台大不依，怎麼辦？葉俊榮說狠話，只有公正遴選並落實質行，才能確立新任校長領導的正當性，「台大不要再有所質疑，因為法治國家行政程序的基本要求也不容我們再多打折扣。」

關於台大校長案，管中閔、台大校方及學生均提出訴願，不過教育部到目前未提出答辯書，致訴願案難進行。葉俊榮說，如果台大不願重啟遴選，那教育部會在規定的10月3日前遞出答辯書，屆時將進入冗長的司法程序，對台大傷害更大，「我實在不願意看到這件事最後是司法決定。」

(中國時報)