2018年09月13日 01:53 中國時報 李侑珊 、 林志成 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮昨要求台大校長遴選會重啟校長遴選，引起台大自主聯盟及遴選委員會多名台大教師不滿，直指教長根本是表演天才，帶頭違法亂紀，藐視《大學法》與大學自主，並重批「這個政府真是沒救了！」

台大教師：政府沒救了

總統府則力挺葉俊榮，發言人林鶴明指出，葉部長在過去這段期間，勇於面對問題、多方溝通、並務實地提出解決方案的積極作為，且正面回應監察院所提出的糾正，總統府給予相當肯定。

台大遴選委員會發言人袁孝維表示，葉部長身為法律人，卻從頭到尾沒有說出，要求台大重啟遴選、重新投票的法令依據何在？更讓人不解的是，為何教育部要求重啟校長遴選，是要回到今年1月5日的5位校長候選人，而非最早的8位，或者是最後進入決選的2位，「好像不應該用這種亂喊價的方式吧！」

袁孝維指出，台大依據《憲法》對於學術自由的保障，並根據《憲法》行使學術自由、大學自治，「教育部自己違法，又要求遴委會也違法，這是陷我們於不義！」回到遴委會立場，袁孝維表示，期盼教育部能夠依法行政，也會在收到教育部正式的函文之後，再做後續的回應跟處理。

台大自主聯盟代表、政治系教授蘇宏達表示，教育部多次來函，台大都有回復，且為配合教育部，遴委會也開了兩次會議，前校長陳維昭也向葉部長做出說明，問題應已釐清，「葉俊榮是一個很厲害的人，是表演天才，多次向我們問東問西，卻又都不相信」，可見政府帶頭違法亂紀，還施壓遴選委員會，「這個政府真是沒救了！」

管中閔：不干我的事了

蘇宏達反問：「葉部長，你所依據的法律為何？」並建議，若真的對大學校長遴選有疑義，可閱讀並參考《台灣法學雜誌》第344期，收錄5篇相關專文，相信可以清楚釐清問題。

至於5位校長候選人是否願意參加重啟遴選？記者透過臉書發訊息給管中閔，他未回覆，但他之前說過「只要重啟遴選，就不干我的事了」，表達不會參加重啟遴選的立場。另4位台大校長候選人中研院副院長周美吟、台大教授張慶瑞、陳銘憲及陳弱水等，記者均打手機及傳簡訊詢問意見，但都未獲回應。

(中國時報)