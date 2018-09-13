習安會 陸日步入正常軌道

2018年09月13日 04:10 中國時報 黃菁菁 、李文輝／綜合報導 、李文輝／綜合報導

大陸國家主席習近平和日本首相安倍晉三12日上午在海參崴舉行會談，兩人強調，兩國關係正步入正常軌道，將共同努力，進一步促進陸日關係。雙方重申恪守和遵循陸日間4個政治文件，習近平希望日方妥善處理好歷史、台灣等敏感問題；安倍強調日方堅持確認的立場，沒有任何變化。

遵循4個政治文件

習近平和安倍藉出席俄羅斯「東方經濟論壇」的機會，在海參崴舉行會談。這是繼去年11月在越南峴港APEC峰會之後，兩人再次會談。習近平首先慰問不久前日本關西颱風和北海道地震，造成重大傷亡和財產損失，安倍晉三表達謝忱。

會談中，習近平對於安倍預定10月訪陸表示歡迎，他強調，「今年是《中日和平友好條約》締結40周年。近一段時期，安倍首相和日本政府多次在對陸關係上展現積極姿態。在雙方共同努力下，陸日關係正步入正常軌道，面臨改善發展的重要機遇。 」

習近平說，「中日雙方要始終恪守和遵循中日間四個政治文件，鞏固政治基礎，把握正確方向，建設性管控分歧，特別是日方要妥善處理好歷史、台灣等敏感問題，積極營造良好氣氛，不斷擴大共同利益。」

陸日4個政治文件是指1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》、1998年《中日聯合宣言》和2008年《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。

日方對台立場不變

安倍強調日方堅持確認的立場，他說，日方願努力增進兩國民間友好，妥善處理好敏感問題。在歷史和台灣問題上，日方堅持在兩國政治文件中確認的立場，這一點沒有任何變化。

習近平還表示，「歡迎日本繼續積極參與中國改革開放進程，實現共同發展繁榮。一帶一路倡議為中日深化互利合作提供了新平台和試驗田。」

安倍與習近平在此次會談中，也針對在第3國設置有關民間經濟合作的官民聯合委員會，安倍10月訪陸出席由民間企業舉辦之論壇等事宜交換意見。

雙方推動東海和平

針對大陸公務船進入釣魚台列嶼周邊的「日本領海」逐漸常態化及東海油氣田開發等問題，安倍在會談中強調，「東海的和平與穩定乃日中關係真正改善的基礎」，並要求陸方改善現場的狀況。習近平則說明大陸的立場，雙方同意將為使東海成為和平與友好之海而努力。

安倍還重申，盼大陸能協助日本早日解決北韓綁架日人及北韓非核化等問題。今年6月的美朝峰會後，北韓無核化的動作停滯，故安倍呼籲大陸要敦促北韓履行聯合國安理會的決議，早日實現朝鮮半島的無核化。

(中國時報)