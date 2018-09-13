大陸居住證 10天2.2萬台胞申領

友善列印
中國時報
／北京杭州報導

大陸國台辦發言人安峰山12日在記者會上，一一澄清台胞居住證引發的各種疑慮，也批評民進黨政府刻意歪曲抹黑，他強調登記指紋是為了證件便捷和防止冒用，台胞證與居住證並行不悖，功能不會受影響，居住證也不涉及政治權利和義務的調整，若在居住證有效期內更換了居住省市，不會因地域影響權利；從開放申領的1日至10日，已經有2.2萬名台灣人申請了居住證。

此外，針對有民進黨立委打算提案，以「註銷台灣戶籍」手段來反制大陸「台胞居住證」。大陸國台辦主任劉結一昨在「2018浙江台灣合作周」會後受訪表示，這些做法都是徒勞的，民心怎麼能阻擋得住？廣大台胞福祉怎麼能夠讓這些人去左右？

12日的國台辦記者會，近半數的問題聚焦在居住證。對於個資和指紋被採集的疑慮，安峰山強調，此次製發的台灣居民居住證內置晶片、登記指紋，主要是為了證件的便捷使用和防止冒用。在資訊化的時代，這樣的做法十分普遍，大陸居民的身份證也有這樣的要求。

他表示，這樣的設計才可有效被識讀的設備快速核驗，出行住宿都更加方便，也可以防範證件被冒用，同時晶片採用先進技術，可有效保護晶片內登載的個人訊息不會被竊取或洩漏，「這一點請台灣同胞放心」。

居住證有效期為5年，若在效期內到其他省市工作生活，是否要重新辦證？安峰山說，在有效期內台胞要返台或在大陸遷居，證件都仍然有效，只要是由國家提供的各項權利和公共服務，不會因地域問題受影響，但若是居住地自己提供的其他權利和公共服務，則要按當地規定處理。

對於台胞證功能是否因此弱化？安峰山說，居住證是學習工作生活用，台胞證是往來大陸使用，是並行不悖的兩個證件，居住證也並不取代台胞證。

對於民進黨政府認為有國安疑慮並打算反制，劉結一表示，台灣內部台獨勢力和民進黨當局企圖靠造謠、抹黑、設置障礙來阻擾兩岸同胞深化交流，「誰在為台灣同胞謀福祉、謀利益，誰在破壞搗亂，公道自在人心，台灣同胞心中自有評判。」

(中國時報)

習安會 陸日步入正常軌道 普丁突拋和平條約 安倍未回應

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。