大陸居住證 10天2.2萬台胞申領

2018年09月13日 04:10 中國時報 陳君碩 、 陳柏廷 ／北京杭州報導 ／北京杭州報導

大陸國台辦發言人安峰山12日在記者會上，一一澄清台胞居住證引發的各種疑慮，也批評民進黨政府刻意歪曲抹黑，他強調登記指紋是為了證件便捷和防止冒用，台胞證與居住證並行不悖，功能不會受影響，居住證也不涉及政治權利和義務的調整，若在居住證有效期內更換了居住省市，不會因地域影響權利；從開放申領的1日至10日，已經有2.2萬名台灣人申請了居住證。

此外，針對有民進黨立委打算提案，以「註銷台灣戶籍」手段來反制大陸「台胞居住證」。大陸國台辦主任劉結一昨在「2018浙江台灣合作周」會後受訪表示，這些做法都是徒勞的，民心怎麼能阻擋得住？廣大台胞福祉怎麼能夠讓這些人去左右？

12日的國台辦記者會，近半數的問題聚焦在居住證。對於個資和指紋被採集的疑慮，安峰山強調，此次製發的台灣居民居住證內置晶片、登記指紋，主要是為了證件的便捷使用和防止冒用。在資訊化的時代，這樣的做法十分普遍，大陸居民的身份證也有這樣的要求。

他表示，這樣的設計才可有效被識讀的設備快速核驗，出行住宿都更加方便，也可以防範證件被冒用，同時晶片採用先進技術，可有效保護晶片內登載的個人訊息不會被竊取或洩漏，「這一點請台灣同胞放心」。

居住證有效期為5年，若在效期內到其他省市工作生活，是否要重新辦證？安峰山說，在有效期內台胞要返台或在大陸遷居，證件都仍然有效，只要是由國家提供的各項權利和公共服務，不會因地域問題受影響，但若是居住地自己提供的其他權利和公共服務，則要按當地規定處理。

對於台胞證功能是否因此弱化？安峰山說，居住證是學習工作生活用，台胞證是往來大陸使用，是並行不悖的兩個證件，居住證也並不取代台胞證。

對於民進黨政府認為有國安疑慮並打算反制，劉結一表示，台灣內部台獨勢力和民進黨當局企圖靠造謠、抹黑、設置障礙來阻擾兩岸同胞深化交流，「誰在為台灣同胞謀福祉、謀利益，誰在破壞搗亂，公道自在人心，台灣同胞心中自有評判。」

(中國時報)