普丁突拋和平條約 安倍未回應

幾名日本民眾在北海道最東端的納沙布岬，隔海遙望遠處目前由俄羅斯占領的齒舞群島。包括齒舞在內的「北方四島」，多年來一直是日本和俄羅斯存在領土爭議的島嶼。（路透）

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯總統普丁12日在海參崴「東方經濟論壇」提議，為解決俄日之間的「北方領土」爭議，俄羅斯可在沒有先決條件的狀況下，在今年底前與日本簽署正式宣告二戰結束的和平條約。

俄羅斯衛星網12日引述普丁演說內容稱，「70年來，我們一直在進行談判。日本首相安倍晉三說過，『讓我們改變一下立場』。我同意他的話，我腦海中出現了一個想法，讓我們簽署和平條約，不是現在，而是在今年年底前，而且不設置任何先決條件。」

普丁強調，「我不是開玩笑的…依據這份和平條約，我們可以用友邦身分繼續解決所有爭端與問題。我認為，這可以幫助我們解決70年來未能解決的一切問題」。他還補充，「如果這種作法不合適，我們可以跟安倍商定，雙方就聯合經濟活動展開共同安排。我們必須創造環境，以利解決問題。」

普丁發表上述談話時，日本首相安倍也在場。由於事出突然，日媒報導稱，安倍當場並沒做出反應。日本政府發言人菅義偉後來也表示：「不便評論。」

多年來，日俄關係因「北方四島」爭議蒙上陰影。所謂北方四島是指位在庫頁島、堪察加半島和北海道之間的4個小島，包括國後、擇捉、齒舞及色丹島。二戰末期，蘇聯派兵占領了這4個小島，遣返島上所有日本公民，並稱之為「南千島群島」。戰後日本一直要求歸還「北方領土」，但不論是蘇聯還是後來的俄羅斯，都認為日本的要求形同要重新定義二戰戰敗結果，因此拒絕歸還這4個小島，導致日俄迄今仍未簽署和約。

(中國時報)

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