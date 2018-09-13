劍指川普 習籲共抗保護主義

2018年09月13日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平12日在俄羅斯海參崴第四屆東方經濟論壇演講時指出，陸俄應聯手對抗貿易保護主義和外交上的單邊主義。雖未直接點名，但習所言明顯針對主動挑起和升高貿易戰的美國川普政府。

習近平表示，大陸一直是俄羅斯遠東合作的積極支持者和參與者。陸俄互為最大鄰國和戰略協作夥伴，兩國關係處於歷史最好時期，合作政治基礎牢固。

習近平說，去年大陸與俄羅斯遠東聯邦區貿易額逾77億美元，並參與逾30項遠東跨越式發展區和自由港計畫，規畫投資逾40億美元。大陸已經成為俄羅斯遠東地區第一大貿易夥伴國和第一大外資來源國。陸方也已設立總規模1000億人民幣的陸俄地區合作發展投資基金，願和俄方將其打造成為陸俄地區合作的重要平台。

習近平強調，面對「國際強權」，陸俄應聯手對抗。「當前國際形勢深刻複雜變化，強權政治、單邊主義、保護主義抬頭。一個和睦、互信、團結、穩定的東北亞符合各國利益和國際社會期待，對維護多邊主義、推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展也具有重要意義」。

另外，習近平11日和俄國總統普丁共同出席陸俄地方領導人對話。大陸9個省、自治區的負責人以及俄羅斯13個州、共和國的負責人參加了對話。習近平指出，陸俄加強合作，深化利益交融，有利於攜手化解外部風險和挑戰，促進共同發展振興。地方合作越密切，兩國互利合作基礎就越牢固。

普丁則表示，地方合作是俄陸全面戰略協作夥伴關係重要組成部分。很高興兩國地方開展密切經貿和人文交流合作。俄國政府歡迎大陸企業來俄羅斯投資興業，願繼續為加強兩國地方合作提供良好條件和環境。

(中國時報)