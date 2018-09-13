歸仁雙屍 高分檢替死囚平反

2018年09月13日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

謝志宏胞兄（右）18年來一直盼著弟弟能夠早日歸來，冤獄平反協會志工陳龍綺（左）12日前往謝家告訴他檢方聲請再審的好消息。（曹婷婷攝）

近年重大冤案爭平反一覽

發生在2000年的台南歸仁雙屍命案，死囚謝志宏在冤獄平反協會奔走下，台南高分檢發現謝被捕第一時間曾寫3頁鉅細靡遺「行蹤交代稿」，歷年來均未出現在偵查或審理卷宗，認為新證據足以推翻原判決所認事實，12日向台南高分院聲請再審，並請停押謝志宏。這是繼鄭性澤案後，第2起由檢方主動聲請的再審案。

2000年6月23日，郭俊偉性侵陳姓女子後怕東窗事發，夥同友人謝志宏在歸仁一處田間，以蝴蝶刀砍陳女48刀致死後棄屍，老農張清木路過目睹也遭4刀滅口，最高法院2011年駁回上訴，2人被判死刑定讞，至今未執行。

謝志宏7年來多次喊冤，監察委員王美玉、義務律師及冤獄平反協會均認為全案存有諸多疑點，指謝志宏犯案欠缺積極證據，僅依據共同被告郭俊偉自白補強，日前第9度要求總長提非常上訴與再審。

專案卷夾 自白未下手

台南高分檢檢察官林志峯、南檢主任檢察官吳維仁、黃莉琄就歸仁雙屍命案詳閱原審卷宗，林志峯還到歸仁分局審閱該案卷宗、會同分局人員重返現場履勘。林更從歸仁分局「0624專案會議」卷宗夾發現歷審判決中從未出現的謝志宏「行蹤交代稿」。

謝向檢方供稱，該行蹤交代稿是2000年6月27日晚間被逮捕後、尚未製作警詢筆錄前，28日清晨在歸仁分局警官命令下，於關廟分駐所3樓就2000年6月23日晚上至24日清晨與郭俊偉行蹤做仔細交代。

當晚約11點開始寫起，以A4紙寫了3張，但這份文件卻未轉交給承辦檢察官，以致檢方及法院卷宗內均未有該初供自白。檢方認為，謝自白殺人的警訊筆錄竟未錄音、錄影，事證瑕疵不利益不應歸給謝嫌。

歷審均判死 警表尊重

檢方指出，謝在行蹤交代稿針對命案過程，均稱係郭俊偉1人持刀行凶殺2人，他未下手，另謝在命案當天所穿衣褲鞋與機車都無血跡反應、郭供詞前後不一等，綜合新舊證據判斷，足以推翻原確定判決所認事實。

面對檢方以漏交重要自白做為翻案新證據，當年承辦員警、偵查隊長等人都已退休，不願多談。但有承辦員警稱，不論筆錄自白、屍體解剖等相關證據都很清楚，經多次更審皆判死刑，顯然檢院也認為判死是有依據的。

已退休的承辦警官說，時隔18年，案情細節已很模糊，僅強調警方就是蒐據交給檢方判定，沒刑求也無不法取供，尊重檢方聲請再審。

(中國時報)