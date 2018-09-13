浴室藏屍3天 2共犯聲押

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中國時報
／高雄報導

高雄市前鎮冰屍案，案情1日3變，涉嫌弒父的丁家長子向檢警坦認找了高姓及蔡姓兩名友人，花百萬元買凶殺人，檢警逮捕2人到案後，2人均坦承犯案，警方昨依殺人罪嫌將2人移送地檢署，檢方認為2人犯重罪，有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押，由於嫌犯均供稱在押的丁母知情，檢警將進一步釐清。

警方調查，23歲蔡男曾在遇害的丁男所開水產行工作，與丁家長子結識，後來蔡介紹當兵同梯21歲高姓男子認識，3人經常吃喝玩在一起，蔡、高也愛簽賭，高甚至欠了一屁股債務，常有放高利貸的錢莊業者上門追債，所以在丁家長子提議殺人，還允諾給予酬勞各50萬元，2人始答應幫忙。

蔡姓和高姓嫌犯向警方供稱，今年6月4日凌晨2時許，3人原本在丁嫌房內計畫出門喝酒，但丁嫌提起要求他們2人幫忙殺害父親，之後各給50萬元。3人決定「擇期不如撞日」，當天上午7時許，趁丁嫌母親洪婦和丁嫌妻子出門購物時，3人進入3樓父親臥室，由丁嫌壓制父親，高持開山刀、蔡持甩棍襲殺丁父。

之後，3人先將死者搬進3樓浴室，2、3天後才以棉被綑綁屍體藏進1樓冰櫃。在這段期間，丁嫌交代弟妹「不要進浴室、不要開冰櫃」。凶刀則由蔡男開車帶至彌陀海邊丟棄，說詞不同於丁男先前說的「到阿公店水庫丟刀」。

行凶後，丁嫌分別付給蔡、高36萬與26萬元，3人以為沒事，沒想到，仍被警方破案查出，至於丁妻洪婦雖沒涉及殺夫，但仍由檢方釐清是否全程知情。

(中國時報)

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