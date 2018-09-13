哭等18年 母兄盼到一線曙光

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中國時報
／台南報導

「我們一直在等他回來，也相信他沒做這件事，10幾年來，經歷爸爸過世，媽媽也很難熬，很多心酸！有些事錯過就無法再重來！」年長謝志宏12歲的胞兄昨得知弟弟獲再審機會，檢方並請法院停止羈押後，忍不住哽咽地說，終於看到一線曙光；謝母則說，「等好久了，希望志宏早日回家！」

謝志宏年邁的母親，18年來從不缺席懇親探監，台南看守所開放3節懇親後，她也必到，始終相信么子有機會返家，「志宏跟對方（郭俊偉）不熟，才認識1周就被拖下水，很冤枉！」謝志宏未能見父親最後一面，成為最大遺憾。

歸仁雙屍命案喧騰一時，謝家人因此多次搬家遷徙，謝兄哽咽說，「過程很多煎熬、經歷很多事，有些事錯過就無法追回。」他說，志宏被關時才18歲，如今都快40歲了，儘管相信弟弟沒做錯事，但家人一直使不上力，很感謝冤獄平反協會、檢察官及各界幫忙。

「家裡2男3女，他是全家最小的孩子，也很受寵，從小看著他長大，很了解弟弟個性，年輕人貪玩、不知道事情輕重，才被牽扯進這種事。」他說，弟弟一直堅稱沒做，很多證據也顯示，但法院不採信，現在終於看到一線曙光。謝兄說，今天看守所的中秋懇親將當面告訴他這個好消息。

謝志宏面對遭判死刑及多次上訴未果，服刑時一直憤恨不平，無法相信自己沒有明天，直到2013年拜師習畫，鑽研紙雕才沉澱心靈，2014年參加台南看守所海報比賽還奪得第1名，決定潛心利用有限生命創作，諸多作品也讓監所變得更具生命力。

(中國時報)

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