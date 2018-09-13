扯司法官收錢 律師沒事法官怒了

2018年09月13日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

律師張靜去年指控5％至10％的司法官會收錢，法務部罕見大動作與13名法官、檢察官、律師申訴檢舉張靜違反倫理規範，未料，卻被台北律師公會認為沒有真實惡意，決議不予處分，讓司法官們氣得跳腳痛罵，一天到晚要求法官、檢察官自律，律師卻無法自律也沒人管，還「官官相護」，真是太離譜！

司法官訓練所第18期結訓的張靜，曾任檢察官，目前已轉任律師多年，他身兼台灣陪審團協會理事長，也擔任司改國是會議委員，去年2月，他以「陪審制是台灣司法界除屎的良方」為題投書，指控有5％至10％司法官收賄。

這樣的指控，讓法務部、司法院、檢察官協會、法官協會的連番回擊、抗議，並主張迄今逾1年半，張靜卻未能舉發任何一名收賄的司法官，他以不實言論惡意詆毀司法人員，違反律師法中「律師不得惡意詆譭司法人員或司法機關」等，於是向台北律師公會申訴。

不料，律師公會認為張靜發言並不是針對特定司法人員或司法機關，沒有「真實惡意」，決議作成不予處分；法官協會認為這個決定未能彰顯在「律師自治」的基本內涵中，亦蘊含「律師自律」之高度自省要求，對結果深表遺憾。

有法官氣憤地說，律師「寬以待已，嚴以律人」，難怪司法官都要退職轉任律師了。

(中國時報)