賣出80億芭樂票 坑害20銀行

調查局北機站12日查獲空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。（調查局提供）

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中國時報
／台北報導

調查局12日破獲林文良空頭支票詐騙集團，該集團利用人頭成立21家空殼公司培養信用後，取得空白的空頭支票，再經由中盤商出售，坑害20多家銀行，跳票金額高達80億元，單筆更有高達9.8億元；檢調兵分7路前往雙北市及新竹縣搜索，查扣大批空白支票，並約談林等11人到案，漏夜偵辦。

檢調發現，林文良是空頭支票老手，2011年間，曾因偽造有價證券罪判刑3年5月確定，出獄後仍重操舊業，利用遊民或前科累累的無業人士，以每人2萬到10萬元不等的代價充當人頭，再以空殼公司向銀行開戶，培養票據信用，申請支票簿使用。

據悉，這些支票再轉售給中盤商賣出，由中盤商在全省各地路邊張貼廣告、或在網路刊登「支票借您」的廣告，將空頭支票賣給財力不足的廠商或民眾，用作調借現金、支付貨款、清償債務、公司申請信用狀及其他作為擔保債務使用。

等不知情的最後收票人軋票後，支票隨即跳票，空殼公司也即辦理解散，人去樓空，造成受害人求助無門，經查，累計跳票575次，金額達80億元，坑害銀行達20多家，甚至2016年6月間，就曾發生5億元以上多張大額支票同時軋進之事，當天造成70.3億元的跳票。

調查人員指出，林文良服刑前開名車、住豪宅，出獄後變得低調，名下沒有任何汽、機車登記，行為非常狡猾。由於單筆跳票金額龐大，檢調懷疑這些支票可能用於詐騙上市櫃公司，正深入調查中。

(中國時報)

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