機器人格鬥大賽 10月開打

2018年09月13日 01:53 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

AI時代來臨，機器人及結合科學、技術、工程和數學的教育需大力推動，北市議員王欣儀6月與市長柯文哲在議場進行格鬥賽PK機器人，她建議市府應舉辦「機器人格鬥賽」激發學生學習風氣，北市教育局從善如流，10月20日將邀請全國學生組隊以機器人一較高下。

鄰近台灣的日、韓對機器人教育相當重視，尤其日本發展機器人教育長達15年，也舉辦逾15年的機器人格鬥賽，吸引來自台、韓、美等超過300隊選手參賽，不斷在世界上擴大影響力。

議員催生 寓教於樂

王欣儀認為北市府重視電競產業，盼同樣對待機器人教育，用寓教於樂、玩的角度引起大小朋友對程式語言的興趣，激起學習動力，先辦一場市府盃機器人格鬥賽，再進一步爭取國際大賽。

創造需求 活絡產業

她說，創造需求、市場才能促進產業茁壯，因此應由政府帶動產業發展，像日本直接開出需求，把掃地機器人、搬運機器人運用在羽田機場，市府可研究哪些工作需要機器人，只要把需要的機器人規格訂出來，透過標案、採購案方式，就會有業者進行研發，進而活絡產業。

經市府討論後，決定首場「台北市格鬥機器人公開賽」10月20日在中崙高中登場，教育局日前已正式發出公文給各縣市，即日起到30日止開放外縣市組隊報名共襄盛舉。

王欣儀強調，希望透過舉辦公開賽踏出第一步，除帶動學生興趣與學習動機外，也可搭配即將上路的「資訊課綱」，按每年定期舉辦的機器人格鬥競賽作為配套，藉此讓不同縣市和學齡的學生透過比賽研發、交流。

(中國時報)