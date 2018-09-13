移工家屬來台 盼查明真相

2018年09月13日 01:53 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市去年12月14日發生蘆竹矽卡公司宿舍大火，造成6名越南移工喪生，桃檢12日首度傳喚阮文忠的家屬召開偵查庭，阮父阮輝儃表示，二子阮文廌命喪火窟後，長子阮文忠也提早與公司解約回到越南，矽卡沒有廠住分離，違反就業服務法、職業安全衛生法情節重大，希望桃檢公開矽卡違法情形，還給他們一個真相。

出庭作證希盡速偵結

矽卡大火造成6名越南移工命喪火窟，5人中除死者阮文廌家屬外均已和解，家屬今年5月4日赴桃園地檢署對矽卡公司提告，阮文廌的父親阮輝儃和哥哥阮文忠12日抵台，在桃檢傳喚下開偵查庭作證，並隨工傷協會等團體召開記者會，籲檢方盡速偵結。

阮輝儃說，自從阮文廌過世後，阮文忠認為台灣工作環境危險，提前解約返回越南，他激動表示，兒子合法來台工作，卻因公司沒有落實廠住分離制度違法被燒死，希望桃園勞動局重罰違法公司，檢方也應徹底調查矽卡公司的罪責，還給他們真相。

籲徹查矽卡公司罪責

阮文忠則因為曾到矽卡宿舍探望弟弟，是唯一看過被燒毀宿舍格局的人，因此成為本案重要證人，委任律師張譽尹表示，在告訴及調查證據狀中，除有聲請函調至少有4項和本案相關的政府文書資料，並聲請傳喚之前燒毀違法宿舍相關格局，盼公布真相後能加重求刑。

工傷協會則要求相關單位提出火場鑑定報告、桃園市府過去對阮文廌訪視計畫、宿舍是否屬違建，以及對於本次火災，桃園市府是否認定為職業災害等5個訴求，希望保障移工工作安全，不要再有憾事發生。

(中國時報)