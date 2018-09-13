議員叫戰 魏明谷怒嗆說清楚

員林國宅爭議延燒不歇。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

員林國宅風波延燒，彰化縣工務處8月3日提告縣議員曹嘉豪和員林市長張錦昆涉誹謗和公然汙辱公署。12日彰化縣議會臨時會中，曹嘉豪叫戰魏明谷「想以戰止戰，要我住嘴，還差得遠！」魏明谷被激怒對嗆，「告是給你說清楚的機會」，議員也紛紛加入戰局！

兩人對嗆 要對方辭職

員林國宅爭議難解，工務處針對曹嘉豪、張錦昆公開指稱彰化縣長賤賣員林國宅「15億只賣3億元」的說法，按鈴控告，創下縣府告議員的首例。

彰化縣議會12日排定「106年度彰化縣總決算審核報告」，曹嘉豪提出權宜問題，再挑戰火，要求魏明谷對公共安全、鑑價等疑雲說清楚。魏明谷原本拒絕，曹嘉豪疾呼魏明谷認真面對。

魏明谷也怒了，直指曹嘉豪不是真的有正義感，要嘛就把對縣府的指控，要求法院偵辦，採放話方式是心虛。

兩人並對嗆要對方辭職！曹嘉豪氣極「一縣之長說這種話，笑死人」；魏明谷反唇相譏「貽笑大方」；議員葉麗娟也跳出來，質疑縣政是議員職責，縣長要有大格局，政通人和最重要。

張雪如說「相信你魏明谷，善良、清白，結果讓工務處和議員結下一輩子仇？創下議會72年紀錄，讓工務處青史留名！能和解要和解」。

工務處：標售公開透明

工務處長林漢斌表示，員林國宅1995年改建完成，縣府是代為標售，每筆標售經費全回繳營建署，歷來標售文件，包括底價都由營建署核定，百貨商場底價3億4600萬是2012年制定，自此公告底價皆以此價格，魏明谷上任前共流標41次，上任後也流標40幾次，標售過程全部公開透明。

(中國時報)

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