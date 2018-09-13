抗癌老夫妻 上大學 教樂活

88歲方興寰、75歲吳菊英，在台南應用科技大學開辦的樂齡大學一上就是5年，是不少同學眼中的模範。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

加起來163歲夫婦方興寰、吳菊英，在台南應用科大樂齡大學一上就是5年，吳菊英20年前罹三陰性乳癌被宣判存活率只有5％，前後動6次刀、右側乳房切除到見骨；她抱持「活著就有希望」，還曾救過一名罹乳癌欲跳樓的女子。夫妻從對電腦網路一竅不通，現在天天用LINE跟兒女聊天視訊，盼跟更多人分享高齡樂活。

病魔激她堅強

88歲方興寰跟75歲吳菊英6年前從台北移居到台南榮家養老，是南應大樂齡大學的「資深學長姊」，夫妻倆年事已高，對於學習卻興致勃勃，最難得的是，兩人其實都曾遭遇病魔纏身，但開朗笑容卻看不到生病陰影。

吳菊英在59歲時發現胸部有腫塊，到醫院檢查，被醫生宣判存活率只有5％，當下雖晴天霹靂，但她鼓起勇氣接受治療，右側乳房挖到見骨，飽受病魔折磨卻未擊垮她，反而讓她更堅強。

露胸救人一命

吳菊英說，夫妻倆一直在台北醫學院當志工，自己罹癌後更關心癌症患者。有一回一位29歲小姐在醫院頂樓要跳樓，一問得知是乳癌第三期。她在家接到電話直奔醫院，敞開胸部給對方看「妳看我都能活下來了，妳為什麼不行？」成功挽救一條性命，兩人還不時用LINE聯絡感情。

她感慨，和她一樣當年罹癌的病友，幾乎都不在人世，她因此更積極走進病房勸世「喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨枯乾」，寡言的另一半方興寰也在去年因肚子脹發現罹患直腸癌，但夫妻倆一起克服難關，南應大樂齡大學12日開學，兩人笑稱「只要身體好，就要一直報名上課！」

(中國時報)

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