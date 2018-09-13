屏東財政轉正 脫離加護病房

2018年09月13日 01:53 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2014年屏東縣財政被評為「重度昏迷葉克膜等級」，經過縣政府4年努力，不但已還清104億餘元債務，歲入也連續4年大於歲出，決算賸餘為正且年年成長，是全台唯一縣市，目前屏東縣財政已脫離加護病房，不再需要靠葉克膜續命。

還清債務 擺脫葉克膜

2014年行政院函示縣府，1年以上非自償公共債務未償餘額預算數或實際比率已達公共債務法規定債限的90%，應訂債務改善計畫及時程表；也有雜誌發布縣市財政昏迷指數，屏東被列為財政「重度昏迷葉克膜區」。

為了健全財政，縣府強化開源節流，開源包括檢討稅基開闢稅源、落實使用者付費、爭取中央補助款等；節流則是審酌施政計畫優先順序及預期效益、嚴審預算並強化執行、減輕人事負擔、強化考核機制及獎懲措施等。

4年來縣府將短期債務88.61億元全部還清歸零，長期債務也償還16.07億元，債務比從45.38%降至40.87%，自有財源及自籌財源比率都增加，連續4年歲入大於歲出且年年成長，全台唯一，106年度達賸餘17.15億元。

設基金專戶 統合調度

縣府主計處長郭丁參說，除了努力提計畫向中央爭取經費，縣府也設立基金專戶進行財務統合調度，節省債務利息，每年要付的債息從3億元降至1.32億元，這些都是開源節流的重要手段，結果看來也很有成效。

他說，屏東產業結構稅收偏低，財政劃分及統籌分配款都不如直轄市，自有財源甚至不足以支應人事費用需求。未來希望中央修改財劃法，也能減輕地方分擔款比例，縮短城鄉差距。

(中國時報)