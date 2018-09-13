基市擴增3處巷弄長照站

2018年09月13日 01:53 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市65歲以上老年人口數占全市人口數15.2％，對年長者的照顧更不能忽視，市長林右昌12日一口氣到3處C級巷弄站進行揭牌，將基隆市的C級站擴增至10處，期許基隆的阿公、阿嬤能夠就近使用長照2.0的社區照顧服務資源，也讓年輕人能夠安心出外打拚。

林右昌與社會處長吳挺鋒12日上午先到中正區由「社團法人中華詠愛全人關懷協會」所承接的C＋服務據點進行揭牌，將原本的日間托老中心成功轉型，並提供社會參與、健康促進、共餐服務及預防及延緩失能服務等4大項服務。

緊接著，林右昌一行人又到安樂區的「七賢C級巷弄站」進行揭牌活動，現場還邀請了鄰近的親親幼兒園來表演可愛的律動舞蹈，另外還有阿公阿嬤帶來「極球演出」。最後一站則是安樂區的「樂一C級巷弄站」。

「讓長輩更加健康，讓年輕人沒有後顧之憂！」林右昌表示，現代社會的老年人口越來越多，政府成立C級巷弄站，目的就是要讓服務範圍擴大 C級站就像是巷口的柑仔店，讓長輩有一個活動、交友的好去處。

吳挺鋒則說，基隆市的C級巷弄站要有升級加值概念，目前29處C級據點，其中就有9處為C＋服務據點，可提供長輩更多的社會參與、臨時托顧的活動場域，民眾如有需要，可撥打免付費「1966長照專線」，只要一通電話，就可透過專業的照管專員提供評估，並整合各項所需長照服務。

(中國時報)