現場工地展 見證古蹟修復

2018年09月13日 01:53 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣定古蹟苑裡山腳蔡氏濟陽堂修復工程，目前進度已達7成，苗栗縣政府文化觀光局將於22日首度辦理現場工地展，加深民眾對文化資產保存的了解，並接觸歷史文化修復的過程。

山腳蔡氏濟陽堂建於清朝嘉慶年間，為客家及閩南匠師合建的大宅，格局、規模與泥塑交趾陶等皆十分精細，至今已有180餘年歷史，是縣內保存完整的重要文化資產。

然而山腳蔡氏濟陽堂經歷關刀山地震及長期閒置，部分建築傾頹損壞，文觀局去年獲文化部、農委會水土保持局補助7400萬元經費，動工修復，為縣內歷年最大型的古蹟修復工程，預計2019年2月完工。

縣府文觀局文化資產科長郭靜芳表示，山腳蔡氏濟陽堂修復規模大，盼能藉現場工地展，讓對歷史有興趣的民眾得以深入接觸修復過程，並表示日後也將再找尋合適的修復古蹟舉辦。

文觀局指出，古蹟修復現場工地展限額40人，即日起開放線上報名，當日將安排專人導覽，講解古蹟特色、歷史沿革修復設計等，郭靜芳強調，因現場布滿鷹架與修繕器具，基於安全考量，不開放12歲以下兒童參與。

文觀局長林彥甫表示，完工後預計結合在地藺草工藝團隊等進行古蹟活化，並培訓導覽員發展苑裡觀光與藝文活動，打造新型的文化旅遊景點。

(中國時報)