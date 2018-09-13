6館夯花博 多元展演拚觀光

2018年09月13日 01:53 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

向國際推廣台中花卉博覽會，台中市政府串聯國美館等6大場館，於花博期間分別推出與「花」有關的表演或展覽，其中國台交更結合新科技機械手臂技術與高空表演，打造親子劇《花，森什麼是》，邀民眾走訪台中進行深度的城市文化之旅。

2018台中花博進入倒數50天，台中市長林佳龍與國美館、科博館、國資圖、國台交、台中歌劇院、亞大現代美術館6大場館負責人一同召開「六館夯花博」記者會，他表示，花博已不只是台中市府辦的花博、更是台中市民的花博，透過2萬志工、企業界與文化界投入，看到花博帶來改變。

「六館夯花博」當中的國立台灣美術館特別於花博期間推出「花之禮讚」，結合台灣故宮博物院、奇美博物館及日本富士美術館，呈現出本土、華夏與西洋、東洋4大文化光譜；科博館則以「都市裡的森林寶庫」為主題，帶領民眾認識更多種類植物。

國圖資結合花博精神、將舉辦「花現GNP主題書展」系列活動；台中歌劇院則邀有「火焰的指揮師」美名的小林研一郎與讀賣日本交響樂團演出，並將於花博期間開放導覽；亞大現代美術館則策畫「花語花博」特展，邀藝術家以不同花卉創作詮釋。

林佳龍強調，台中辦花博是一場城市花園的改造運動，6館展現文化軟實力，用各自特色鏈結花博、呈現創意。

(中國時報)