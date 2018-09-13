台鐵花蓮新站下月3日迎賓

友善列印
中國時報
／花蓮報導

斥資9億元，興建3年多的台鐵花蓮車站第一期車站主體工程即將完工，配合雙十國慶煙火將在花蓮港舉辦，已完工的花蓮新車站也正在進行最後小幅度的改善工程並於9月25日複檢，預計10月3日正式啟用，屆時將有10座南島特色的迎賓傘迎接遊客。

花蓮新車站一改過去侷限在車站大廳的候車室延伸到站外，車站廣場結合中央山脈景色，設置10座南島特色的迎賓大傘，不但極具花蓮意象，也同時能遮風避雨，地面大型公共藝術洄瀾鯨奇，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受在地人文景觀之美。

花蓮運務段長吳金添說，車站採用綠建築設計，相當明亮通風，完工後花蓮車站將由現今的198坪擴增為2117坪，也將仿機場模式，讓民眾進、出站動線分流，同時連接前後站的「自由廊道」不用買月台票即可通行，滿足每天5萬人次的旅運需求。

吳金添說，台鐵也加快腳步已於上周進行初驗，消防局也完成站內警報、灑水系統與防火鐵捲門、自然防煙性能的安檢，目前已全數設定完成，並在六個重點區域進行撒水頭放射測試，確認撒水設備對於火勢的抑制能力。

花蓮站第一期工程目前僅剩賣店、標示、動線指標、燈具證明及售票處部分瑕疵還需要進行改善，將於下星期25日進行最後複驗，預計縣府核發使用執照後，將於10月3日正式啟用後，第二期舊車站建築改建成自行車補給站也即將開工。

(中國時報)

義大與TAISE簽合作備忘錄 桃機電車 變身懷舊柑仔店

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。