台鐵花蓮新站下月3日迎賓

2018年09月13日 01:53 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

斥資9億元，興建3年多的台鐵花蓮車站第一期車站主體工程即將完工，配合雙十國慶煙火將在花蓮港舉辦，已完工的花蓮新車站也正在進行最後小幅度的改善工程並於9月25日複檢，預計10月3日正式啟用，屆時將有10座南島特色的迎賓傘迎接遊客。

花蓮新車站一改過去侷限在車站大廳的候車室延伸到站外，車站廣場結合中央山脈景色，設置10座南島特色的迎賓大傘，不但極具花蓮意象，也同時能遮風避雨，地面大型公共藝術洄瀾鯨奇，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受在地人文景觀之美。

花蓮運務段長吳金添說，車站採用綠建築設計，相當明亮通風，完工後花蓮車站將由現今的198坪擴增為2117坪，也將仿機場模式，讓民眾進、出站動線分流，同時連接前後站的「自由廊道」不用買月台票即可通行，滿足每天5萬人次的旅運需求。

吳金添說，台鐵也加快腳步已於上周進行初驗，消防局也完成站內警報、灑水系統與防火鐵捲門、自然防煙性能的安檢，目前已全數設定完成，並在六個重點區域進行撒水頭放射測試，確認撒水設備對於火勢的抑制能力。

花蓮站第一期工程目前僅剩賣店、標示、動線指標、燈具證明及售票處部分瑕疵還需要進行改善，將於下星期25日進行最後複驗，預計縣府核發使用執照後，將於10月3日正式啟用後，第二期舊車站建築改建成自行車補給站也即將開工。

(中國時報)