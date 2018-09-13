桃機電車 變身懷舊柑仔店

2018年09月13日 01:53 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

桃園機場公司為向旅客們宣導飛安知識，繼今年6月舉辦飛安大使票選及飛安大會活動後，別出心裁運用裝置藝術壁貼，將兩航廈管制區外的電車（SkyTrain）候車月台及車廂，變身為1970年代的台灣老街與柑仔店，讓旅客們彷彿走進時光隧道。

即日起，機場旅客若在管制區外搭乘往返第一與第二航廈大廳的SkyTrain，一踏上候車月台可發現置身台灣老街埕內，有昔日常見的紅磚牆、冼石牆、老招牌、老店面等復古意象，走進電車好像進入了舊時的柑仔店一樣，壁貼呈現的是昔日老式雜貨店內所陳列琳瑯滿目的貨品，地板上則是許多人小時候都玩過的跳格子遊戲，並傳達包括機場範圍禁用無人機、勿傳遞危害飛航安全不實訊息、危險物品禁上飛機等重要飛安知識訊息。

另外在第一航廈1樓出境大廳1號報到櫃檯旁，及第二航廈3樓出境大廳21至22號報到櫃檯前方，也有4間化妝室的牆面及化妝間內貼上旅人意象與飛機窗造型的藝術壁貼，乍看像是坐在飛機靠窗座位往外看的空中景致，而內容同樣是旅客們所應知曉的飛安訊息。

機場公司在懷舊航廈電車啟用當日，特別安排兩位車掌小姐，發送給打卡旅客彈珠汽水、黑麥餅、復古杯墊、造型筆記本等舊時代懷念小物，也向旅客提醒飛安訊息。

(中國時報)