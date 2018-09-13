中市登革熱增3例 2人醫院外感染

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中國時報
／台中報導

台中市登革熱疫情再增3確診病例，分別在大里、潭子區，1位是登革熱疫情高風險區大里祥興里的居民，另2人分別為醫院的護理師和外籍看護，衛生單位研判疑似在醫院外圍園區遭感染，醫院已實施院內外噴藥消毒。

疾病管制署12日再公布國內新增登革熱病例，其中3例在台中，至目前為止，台中市共62例確診病例，54人已康復、2人已回家休養，另6人住院治療中。祥興里確診個案是在住家附近遭蚊子叮咬，另2例在潭子區某醫院外圍區，為醫院護理師和外籍看護，在上周陸續出現登革熱症狀、確診發病；目前住院隔離。

台中市衛生局表示，這2位登革熱感染地點，疑似是在醫院圍牆外遭蚊子叮咬感染，醫院11日除進行院區外圍區域做緊急噴藥，12日在醫院大樓內部做化學消毒防制，目前針對所有病人跟醫護人員做健康監視管理，並提醒就醫民眾加強防蚊措施。

衛生局表示，大雨後病媒蚊密度會攀升，尤其戶外廢輪胎及積水容器，易孳生病媒蚊幼蟲，呼籲民眾雨後巡視室內外環境，徹底清除積水容器，以防病媒蚊孳生；經查獲陽性孳生源將依法，開罰3000元至1萬5000元。

第一線防疫人員犧牲假日進行防治工作，台中市議員12日質詢時關切防疫人員訓練與防護裝備是否落實。環保局長白智榮表示，提供安全防護裝備外，也會給予榮譽假及行政獎勵。

(中國時報)

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