草湖村危橋 李進勇勘後即拆

八角亭大排三號制水閘門共構的附設便橋已成波浪橋。 （周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導
雲林縣長李進勇（前排左）12日親自勘查，指示水利處13日火速拆除。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉草湖村八角亭大排上的引水閘門共構便橋，年久失修加上雨水沖刷，橋墩及消能設施都破損變成波浪橋，村民出入堪憂，山竹颱風來勢洶洶，縣議員李明哲數度質詢，希望盡速拆除以免崩塌阻塞大排，氾濫成災，縣長李進勇12日親自勘查，指示水利處13日就拆。

八角亭大排三號制水閘門與附設便橋共構，水閘門已無取水使用，但橋梁仍有通行需求，因消能設施損毀淘空，橋墩下沉、橋面產生裂縫。

草湖村民向李明哲陳情，李9月6日在總質詢呼籲水利處正視颱風來可能就倒塌，水利處原定下周請結構技師與負責橋梁的工務單位會勘，鑑定安全性。

山竹颱風來勢洶洶，李明哲11日再緊急質詢，希望趕在颱風來前拆除，以免水患波及草湖村及上游；縣長李進勇、水利處長許宏博、工務處長黃凱達12日火速勘查。

村民表示，這座橋一定要盡早拆除，以免颱風來襲阻塞水流，萬一土堤又崩落會氾濫成災。

許宏博表示，共構橋梁48公尺，打除經費需要84萬元，工期18天，新建橋梁經費5685萬元，已向中央提報災後復建工程。

李進勇指示，地方持續反映傾斜程度越來越危急，怕萬一倒下來可能會引起淹水，13日立刻派工組執行拆除。

許宏博表示，正常拆除工期需要18天，將拜託包商再加一組設備日夜趕工，13日立刻動工，加工再加班，希望度過颱風危機。

(中國時報)

中市登革熱增3例 2人醫院外感染 屏東13年發了5200萬檢舉賄選獎金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。