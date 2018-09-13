草湖村危橋 李進勇勘後即拆

2018年09月13日 01:53 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長李進勇（前排左）12日親自勘查，指示水利處13日火速拆除。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉草湖村八角亭大排上的引水閘門共構便橋，年久失修加上雨水沖刷，橋墩及消能設施都破損變成波浪橋，村民出入堪憂，山竹颱風來勢洶洶，縣議員李明哲數度質詢，希望盡速拆除以免崩塌阻塞大排，氾濫成災，縣長李進勇12日親自勘查，指示水利處13日就拆。

八角亭大排三號制水閘門與附設便橋共構，水閘門已無取水使用，但橋梁仍有通行需求，因消能設施損毀淘空，橋墩下沉、橋面產生裂縫。

草湖村民向李明哲陳情，李9月6日在總質詢呼籲水利處正視颱風來可能就倒塌，水利處原定下周請結構技師與負責橋梁的工務單位會勘，鑑定安全性。

山竹颱風來勢洶洶，李明哲11日再緊急質詢，希望趕在颱風來前拆除，以免水患波及草湖村及上游；縣長李進勇、水利處長許宏博、工務處長黃凱達12日火速勘查。

村民表示，這座橋一定要盡早拆除，以免颱風來襲阻塞水流，萬一土堤又崩落會氾濫成災。

許宏博表示，共構橋梁48公尺，打除經費需要84萬元，工期18天，新建橋梁經費5685萬元，已向中央提報災後復建工程。

李進勇指示，地方持續反映傾斜程度越來越危急，怕萬一倒下來可能會引起淹水，13日立刻派工組執行拆除。

許宏博表示，正常拆除工期需要18天，將拜託包商再加一組設備日夜趕工，13日立刻動工，加工再加班，希望度過颱風危機。

(中國時報)